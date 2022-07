Perrito que abandonaron en un taxi de Bogotá ya fue adoptado

El pasado miércoles 27 de julio, un perro fue abandonado en un taxi en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, como dejó en evidencia el conductor del vehículo.

Según el taxista, los pasajeros le pidieron el favor de esperarlos, pues según él iban a hacer un retiro, pero nunca regresaron.

“Hoy en horas de la mañana (27 julio), usuarios del taxi dejaron un perro en el carro y dijeron: ‘voy a retirar dinero en (el centro comercial) Plaza Imperial y dicen ‘ya vengo’. Después de una hora de espera a las afueras del centro comercial me fui y no regresaron. Si el dueño me está mirando, me puede ubicar”, indicó el conductor.

El perro cuenta con una avanzada edad y se encontraba en una caja, acompañado de una hoja en el que había una serie de instrucciones con los cuidados para la mascota.

En este papel se especifican las horas de salida, las porciones de comida que se deben servir, entre otras recomendaciones para su cuidado.

La noticia generó todo tipo de reacciones, muchas fueron de felicitaciones por tomar la decisión de quedarse con la mascota, ya que el conductor ha decidido mostrar como ha sido el proceso con su nuevo acompañante.

Según el taxista, el perro luego de ser llevado a la veterinaria, donde recibió el servicio de baño y revisión médica afirmó que tiene “más o menos 3 años. Está en buenas condiciones. No tiene signos de maltrato. Estaba bien cuidado”, motivo por el cual decidió nombrarlo ‘Toby Taxista’.

Varios usuarios de la red social han aplaudido el gesto del conductor de quedarse con el perro, pese a que en un principio dejó el número de su celular para ver quién se quería encargar del animal.

“Todo parece ser que te asignaron un perrito, esa hoja es como un manual de instrucciones para el cuidado de él. Felicitaciones, recibiste una bendición muy linda y bonita, ahora eres el encargado de hacerle sus últimos días felices”, manifestó una usuaria de Facebook.

Alerta por incremento de moquillo en Bogotá

Ante el incremento de casos positivos de distemper canino (más conocido como moquillo) en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) ordenó intensificar el muestreo en los animales, no solo en los cachorros y animales que presentan síntomas, sino en todos aquellos que ingresan, adicional a las pruebas de brucelosis y parvovirosis. También se hará al ingreso y salida de la cuarentena.

Así mismo, se ordenó mantener la restricción de acceso a las zonas de cuarentena y aislamiento para evitar el riesgo de introducción y dispersión de enfermedades infecciosas y parasitarias, o patógenos entre los residentes, colaboradores y visitantes.

De igual manera, el Idpyba pidió mantener las pruebas para distemper a todos los animales que se atienden por Urgencias Veterinarias. Al mismo tiempo, se realizarán pruebas diagnósticas adicionales a los animales que salen en adopción o a jornadas.

Para evitar mayores contagios en la población de la Unidad y prolongar el sufrimiento de un animal que tenga la enfermedad, el Idpyba tiene que recurrir a la decisión de aplicar la eutanasia humanitaria, posterior a un consenso médico y evaluación del riesgo, como última medida en aras de mitigar una amenaza cierta o inminente a la salud de otros animales por fuentes de propagación de enfermedades transmisibles.

Por otro lado, gracias al apoyo de virólogos de la Universidad Cooperativa de Colombia, se realizará la genotipificación para establecer los linajes que están circulando.

El Instituto de Protección Animal también está adelantando reuniones con actores como Vepa (Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios), el laboratorio Merck, Sharp and Dohme (proveedor de vacunas) y la Secretaría Distrital de Salud para un abordaje integral.