Petro a Fico: “A alguien le falta leerse la Constitución de Colombia”

No cesan las reacciones en las redes sociales por cuenta del cruce de trinos entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, luego de que el líder de izquierda aprovechara un trino del jefe militar para acusar a miembros del Ejército de nexos con el narcotráfico.

Pese a no presentar las pruebas de sus acusaciones, Petro indicó que “mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”.

Estas palabras se publicaron en Twitter, como respuesta a un mensaje de condolencia del Comandante del Ejército Nacional a las familias de los seis soldados asesinados en una emboscada del Clan del Golfo a uniformados en el departamento de Antioquia.

Tanto el general Zapateiro, como el candidato Petro, se enfrascaron en un cruce de trinos que despertó la atención de diferentes representantes políticos, quienes pidieron la renuncia del militar por presuntamente haber participado en política al defender el buen nombre de su institución.

Ahora bien, este viernes se unió al debate el también aspirante a la Presidencia Federico Gutiérrez, quien sostuvo que el país no se debe indignar por trinos y más bien debería sentir el dolor por la pérdida de decenas de militares y policías durante los últimos días en el país, en el marco del cumplimiento de su deber.

“A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar, que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares”, dijo Fico en sus redes sociales.

El candidato de Equipo por Colombia sostuvo que no se debe hacer política con los uniformados que dan su vida para proteger a los demás colombianos y se unió a la petición de respeto por el dolor de sus familias.

Esta defensa de las Fuerzas Militares fue criticada por Petro, quien dijo que es necesario que Fico se empape un poco más de lo que dicta la Constitución Política de Colombia, en su artículo 219, referente a la participación en política de los miembros de las fuerzas armadas.

A alguien le falta leerse la Constitución de Colombia https://t.co/i6sOmkJ4XA — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2022

Este artículo señala que “la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Durante el viernes, todas las miradas se centraron en el presidente Iván Duque, a quien diversos sectores le pidieron que solicitara la renuncia del general Zapateiro por presunta participación en política. Ante esta solicitud, el mandatario nacional respaldó al Comandante del Ejército Nacional por sus trinos en contra de Gustavo Petro.

“Hoy, un senador de la República se pronunció agrediendo a las Fuerzas Militares, señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes”, aseveró.

El presidente Duque invitó a Petro a “que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad”, al tiempo que sostuvo que son muchos los jóvenes que dan su vida por protegernos a todos los colombianos. “El que viole la Constitución y la ley se somete a ello, pero no pueden hacerse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no puede responder”, indicó.