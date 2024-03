Petro le envía un mensaje a los grupos armados: “aquí las alianzas no funcionan si no es para hacer la paz"

El presidente, Gustavo Petro, envío un mensaje a los grupos armados durante su visita al municipio de Arauquita, en Arauca, en el marco de una agenda regional en donde afirmó que su Gobierno “no viene a aliarse con un bando armado, llámese como se llame, a ayudarle a matar a la gente del otro bando, o sea, a meterse en la guerra, una guerra sin sentido, en mi opinión. No. Aquí el Gobierno viene es a proponer la paz”.

“Y el pueblo votó paz. No votó alianzas militares por aquí o por allá. No nos interesa”, advirtió.

🗣️ "Aquí el gobierno no viene a aliarse con un bando armado, llámese como se llame (…) Aquí el gobierno viene es a proponer la paz": presidente @petrogustavo desde el departamento de Arauca. Conéctate con nosotros ➡️ https://t.co/CFtyyXwzaS pic.twitter.com/xJF9jy5QVO

Presidente Gustavo Petro desde Arauca volvió a agitar su discurso y señaló de frente: “Hay que elegir otro gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FfRQ5rIpym

“Los países adelantados en su agricultura lo que hacen es industrializar sus productos, pero aquí vienen los bemoles y es la discusión que quiero que establezcamos y no podemos quedarnos discutiendo, hay que tomar decisiones, porque si no, ahí pasa el Gobierno y se acabó. Pues hay que elegir otro Gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo”, sostuvo Petro.