“Petro, trinando falacias y barbaridades”: Salud Hernández-Mora sobre las elecciones del domingo

Los petristas recalcitrantes pueden estar tranquilos. Su líder no se moverá un milímetro. El Petro moderado, sereno, el de la alocución de la noche del domingo, no era el auténtico, estaba desactivado. El verdadero, el que todos conocemos, llegó vía X , como siempre .

No sucedió ninguna debacle electoral, sus rivales no le propinaron ninguna paliza. Engañándose a sí mismo es más feliz, aunque cada día menos colombianos le comen cuento. Repito: ¿y ahora qué? Mi pronóstico: Petro se enferma viendo a Fico en Medellín y al Centro Democrático en Antioquia. Solo les dará migajas .

Petro también tendrá a Bogotá en su punto de mira. Lo del metro no lo ha parqueado. Ha quedado como un zapato frente a los chinos y tiene que hacer algo. ¿El qué? No sé. Pero quieto no se queda. Lo mejor del domingo es que en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga habrá alcaldes serios, moderados, que gobernarán con el cerebro, no con las vísceras.