“Petro va a apelar a lo más bajo del ser humano”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández no se guardó nada en su entrevista con Vicky Dávila. A quien más duro le dio fue a Gustavo Petro o, mejor, a su equipo de campaña. El candidato, quien ha aventajado al líder del Pacto en casi todos de los más recientes sondeos tras la primera vuelta, comenzó por despacharse contra los anuncios del representante de la Colombia Humana de que puede haber un fraude.

“Pura paja. Es una manera de justificar su propia incompetencia. He hablado con Gustavo, es una persona bien intencionada, quiere a Colombia, pero no puede creer en Armando Benedetti, que lo manipula, y en Roy Barreras y Piedad Córdoba, para engañar a la gente. Eso le queda mal a Gustavo”, dijo el candidato.

“Él tiene tanta capacidad intelectual y de conocimiento que no necesita hacer eso. Y, mire, lo tengo aquí, respirándole en la nuca, sin hacer eso, sin contratistas, sin comprar votos, sin politiqueros a la pata mía, sin venderle el alma al diablo. Estamos a un paso de representar a los colombianos en la presidencia”, aseguró entusiasta.

Aun así, agregó que duda que Petro no reconozca su triunfo, pues va a sacar 15 millones de votos, según sus cuentas. “Entonces, ¿cuál reclamo van a hacer? Los colombianos estamos recontramamados de que nos digan mentiras, nos manipulen, nos compren los votos, de que se traicionen los intereses de la gente. Y, ante ese cansancio, la respuesta es votar con las emociones que podamos generar con nuestra propuesta de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Creo que a Gustavo le toca que aspire para la próxima si es que se le quiere medir a una cuarta candidatura”, señaló

Rodolfo Hernández, en la entrevista con Vicky Dávila, dice que Petro va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él. - Foto: Juan carlos sierra-semana

Según Hernández, Petro “está nervioso, asustado, totalmente desilusionado. Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él. Entre más me ataque con cosas que no existen, más pierde electores. Eso es inversamente proporcional a lo que él cree que le va a pasar. Ahí están los resultados. Le estoy respirando en la nuca. Eso no es problema mío. No tengo la culpa de que me crean a mí y no a él”.

El candidato también respondió a las acusaciones de Petro, quien lo ha llamado fascista. “No sé qué será para él fascista. ¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían chocatos (alpargatas) y que vivían en la pobreza? ¿Que difícilmente me pudieron educar en Bogotá para que yo fuera ingeniero civil? ¿Que me puse a trabajar con el mercado? Nunca he sido funcionario público, aparte de los 44 meses y 16 días de la Alcaldía. Si eso es ser fascista, pues, sí, soy fascista. Lo que soy es un trabajador berraquísimo”, puntualizó.