´Petrovideos´: piden llamar a indagatoria e interrogatorios a los involucrados en la campaña sucia

El mismo Pablo Bustos aseguró que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para ampliar su denuncia, de ser necesario, pero advierte que el ente acusador debe hacerlo con quienes aparecen en los llamados ´petrovideos´, los mismos que aseguraron que el límite de la ética se puede traspasar un “poquito” en el ejercicio de la campaña Petro Presidente.

Para Bustos, es claro que hay una lista de irregularidades que, si bien se pueden investigar desde el Consejo Nacional Electoral, también deben ser materia de indagación de la Fiscalía. En ese propósito, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, insiste que esos protagonistas deben ser escuchados en diligencias de interrogatorio.

“A poner en conocimiento de la Fiscalía, que muy ágilmente abrió una investigación penal al respecto de los Petrovideos, pero también la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, para que actúen de una manera ágil y dinámica tras la magnitud de este macabro escenario de manipulación y tergiversación llamado, los Petrovideos”, dijo Bustos.

Pero la Fiscalía no es el único escenario judicial que recibió una solicitud de investigación. En la Corte Suprema de Justicia también transita una denuncia radicada por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez por considerar que los ataques a su dignidad, buen nombre y seguridad, quedaron en evidencia con los llamados Petrovideos.

“Se trató simplemente del traslado de una información que se fugó de manera interna y que se dio por fortuna a conocer al país y que, en cualquier caso, su juridicidad debe ser evaluada por la autoridad competente, de control, particularmente de cara al proceso electoral del próximo domingo, estamos ante una financiación ilegal de campañas”, señaló el abogado.

El problema para Bustos como denunciante y ciudadano, es que la respuesta de la Fiscalía a su denuncia no recibió la misma atención en la Corte Suprema y ante la denuncia de Federico Gutiérrez, pues casi una semana después no hay pronunciamiento del alto tribunal o por lo menos no, con el mismo entusiasmo con que abrieron un proceso en la llamada ñeñepolítica.

“En la necesidad de su pronunciamiento de la pronta y cumplida administración de justicia se ve una retardada actividad, es lamentable que la Corte Suprema de Justicia no se haya pronunciado frente a un caso de gran importancia y ante un escenario electoral, creemos que la Corte debe hacer algún pronunciamiento o citación para aperturar con la misma diligencia que lo hizo la Fiscalía”, advirtió el denunciante.

La falta de “actividad” que advierte Pablo Bustos en la Corte Suprema de Justicia por los llamados Petrovideos refuerza una nueva solicitud que hace al máximo tribunal de lo penal en Colombia. El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas le pide a la Corte que llame a indagatoria a las personas, aforadas, que aparecen en los Petrovideos y así expliquen lo que a su consideración es un delito electoral.

Pero no es solo la Corte Suprema la llamada al orden por Pablo Bustos. El abogado insiste que los otros entes de control, incluso de lo electoral, deben acudir al llamado que hace la ciudadanía de investigar y explicar cuáles son los límites éticos de una campaña, que según los asesores de Gustavo Petro se pueden quebrantar en el propósito de atacar a los rivales políticos.

La Fiscalía avanza en las diligencias de cara a establecer si efectivamente en lo denunciado por Bustos hay un delito y de ocurrir quienes serían los llamados a responder.