¿Piedad Córdoba recibía millonarias sumas de dinero en su apartamento?

El exasesor de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, se convirtió en testigo estrella de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y empezó a colaborar con pruebas que involucrarían a la exsenadora con millonarios negocios, Álex Saab y gestiones ante el régimen de Maduro.

Vásquez le dijo a la magistrada investigadora Cristina Lombana que Córdoba recibía comisiones por gestiones para que le fueran pagadas las cuentas pendientes a un grupo de empresarios, entre los que estaría Saab.

“A medida que iban concretando los pagos, ellos iban cumpliendo con los compromisos con Piedad Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro (...) Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo; sin embargo, en la segunda solicitud, Salomón dijo que era imposible seguir moviendo tanto dinero en efectivo y pidieron una empresa a la que pudieran transferir”, indicó Vásquez.

Pero lo mismo habría ocurrido con otros empresarios, “cuando uno de los empresarios a los que ayudaba Piedad Córdoba para que les sacaran sus Cadivis le dijo que no podía seguir dándole dinero en efectivo en su apartamento, solicitó una empresa para transferir”, aseguró Vásquez.

En ese momento, Saab le habría puesto a disposición a la excongresista la cuenta de una de sus empresas. “Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran a ella ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia. Álex Saab le facilitó la misma empresa a la cual se le hizo el pago de la deuda de los tiquetes aéreos: Maquila textiles y confecciones”, contó el testigo bajo juramento. Pero además, para que no quedara ninguna duda sobre la veracidad de lo que afirma, Vásquez entregó los ‘swifts’ de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba a esas cuentas.

Este correo es una de las pruebas que presentó Andrés Vásquez. En él le explica al empresario Salomón la forma en la que debe entregar 260.000 dólares. - Foto:

Las pruebas de lo dicho por Vásquez son contundentes sobre este punto. En un correo fechado el 17 de febrero de 2011, y enviado por Vásquez al empresario Salomón, se refiere a una amiga, que sería Piedad Córdoba.

“Estimado Salomón. En coordinación con la amiga, queremos enviarte los detalles para las entregas referentes a success fee (comisión).

200.000 USD en la calle 25 # 6 - XX, a la señorita Cristina Castro, esto ojalá en efectivo y puede ser en la moneda que puedan COP (pesos) o USD (dólares).

250.000 USD en Caracas para WA (William Amaro) solicitó que por favor fuera en USD no Bolívares antes del viernes 18

200.000 Bolívares Fuertes consignados a la siguiente cuenta (...) o bien, si es de mayor facilidad para ti, su equivalente en USD (tomados a Bolívares por dólar, o sea 25.000 USD) a la siguiente cuenta en US”.

Este es el correo enviado por el testigo Andrés Vásquez al empresario Salomón, quien dice que “junto con la amiga” le da detalles de cómo entregar más de 500.000 dólares. - Foto:

El exasesor de Córdoba, hoy convertido en el testigo estrella de las relaciones entre la exsenadora y Saab, en otro correo dirigido a Salomón, tan solo un mes después, dice que por petición de la amiga (Piedad Córdoba) se hiciera un segundo pago, una parte en efectivo y otra a cuentas.

El correo, fechado el 15 de marzo de 2011, dice:

“Muchas gracias, Salomón, por la respuesta, ya le informé al amigo la situación, me dice que no entiende por qué no les han liquidado, pero lo tranquilicé diciéndole que haré seguimiento y que me comprometía a estarle informando de manera permanente cómo iba todo.

Respecto al segundo pago, la amiga me pide que si por favor lo pueden hacer antes del 17 así:

100.000 a la cuenta JP Morgan Calderón (William Amaro)

150 mil (dólares) en pesos colombianos a la señora Teresa Castro en la calle 25 # 6- XX

10 mil a Escapade Viajes y Turismo”.

El correo aparece firmado por Andrés Vásquez, “2011 el año de la paz”, en sintonía con las gestiones que hacía en ese momento Córdoba para las liberaciones de secuestrados.

Para este momento, tal como lo había dicho Vásquez, el empresario Salomón no estaba dispuesto a seguir entregando estas cifras tan altas de dinero en efectivo, por lo que reclamó que las transacciones se hicieran por medio de empresas y por el sistema bancario. Ahí viene la prueba reina de cómo fue Saab quien le prestó la empresa fachada a Córdoba para ejecutar estas transacciones.

En este correo, fechado el 24 de marzo de 2011, Vásquez, entonces una de las personas de confianza de Piedad Córdoba, pidió que la consignación se hiciera a nombre de la empresa Maquila, Textiles y Confecciones, de Álex Saab. Dicha solicitud, según le dijo él a la Corte, fue una orden de Córdoba.

El mensaje dice lo siguiente:

“Salomón, muy buenas noches

El señor (Saab) me acaba de enviar un mensaje en el que me pide que cancelemos el envío a la cuenta de HSBC, que le remitimos en la tarde y hacer la transferencia de los 150 mil en la siguiente cuenta. (...)

Beneficiario

Maquila textiles y confecciones

cuenta: xxxxxxxxx

Banco BBVA”.

Este correo es una prueba clave. En él, el testigo pide consignar en la cuenta una firma de papel que Saab le había prestado a Piedad Córdoba. - Foto:

Es tal el nivel de detalle de las revelaciones que hizo el exasesor a la Corte que está documentada, incluso, la transacción de los 150.000 dólares que le pidieron al empresario Salomón, cercano al excongresista Miguel Pinedo Vidal, que consignara en la empresa de papel que Saab le prestó a Córdoba para estos movimientos.

Hay un correo que comprobaría casi que de manera irrefutable que efectivamente Saab le prestó una de sus empresas a Córdoba para poder hacer las transacciones millonarias, de las cuales presuntamente era comisionista. Es un e-mail del 8 de abril de 2011, enviado por Andrés Vásquez a Álex Saab y que lleva un adjunto en el que está el soporte de la transacción.

“Viejo Álex, te envío swift #1 le voy enviando el resto a medida que me van llegando.

Saludos Andrés”.

Este es el comprobante de la consignación por 150.000 dólares a la empresa Maquila, Textiles y Confecciones, de propiedad de Álex Saab y que le había prestado a Córdoba para recibir las millonarias consignaciones. - Foto:

Con todo esto, la Sala de Instrucción de la Corte tiene suficiente evidencia para tomar decisiones con respecto a la exsenadora Piedad Córdoba. Mientras tanto, ya hay una carta rogatoria enviada a los tribunales de EE. UU. solicitando que el extraditado Álex Saab pueda ser interrogado por los investigadores colombianos que llevan las indagaciones contra la hoy candidata al senado por el Pacto Histórico.

Córdoba negó que se tratara de negocios suyos y culpó a su exasesor, pero las evidencias pareciera que hablan por sí solas. Y queda un interrogante: ¿Piedad Córdoba se acercó al régimen venezolano por razones ideológicas, humanitarias o por intereses personales que tenían en juego miles de millones de pesos? Hoy Córdoba tiene muchas explicaciones que dar ante la Corte.