“Pienso que Vargas Lleras evaluará qué pasa este fin de semana y definirá su candidatura”: Dilian Francisca Toro

SEMANA: ¿cómo está viendo el escenario político para este domingo?

DILIAN FRANCISCA TORO (D. F. T.): el Equipo por Colombia puede llegar a igualar o superar al Pacto Histórico, la coalición nuestra ha venido creciendo. ¿Quién ganará? Están empatados, no se sabe todavía. El domingo miraremos qué pasa. Yo he estado centrada en dos objetivos: sacar el mayor número de curules en Senado y Cámara y trabajando duro para que nuestra coalición gane con Enrique Peñalosa, el candidato del Partido de la U, una persona que transformó a Bogotá y quien tiene muy claro qué se debe hacer en el país.

SEMANA: usted dice que hay mucha opción de que Equipo por Colombia le gane al Pacto Histórico, ¿por qué lo cree?

D. F. T.: lo vemos en la opinión; lo que hemos visto en las encuestas últimamente es que está ganando el Pacto Histórico, pero yo cada día veo más fortalecida a la coalición Equipo por Colombia. Todos los candidatos están trabajando duro, eso generará buenos resultados. Esperemos el domingo.

SEMANA: ¿cuántos votos cree que sacará en las urnas la coalición Equipo por Colombia?

D. F. T.: no me atrevo a decirlo exactamente, pero pienso que entre 4.500.000 y 5.000.0000 de votos.

SEMANA: ¿cómo ve la posible llegada de Germán Vargas Lleras a la contienda presidencial?

D. F. T.: Germán Vargas Lleras es un peso pesado, es un hombre que ha venido ganando opinión. Él sería un excelente presidente, todos sabemos que es un estadista, una persona que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer en el país. Hemos trabajado y me he podido dar cuenta. Eso generaría en la opinión algunas movidas y bastantes. Esperemos a ver qué pasa, a ver qué define Germán, siempre ha dicho que no quiere ir a la Presidencia, pero da mucho qué pensar el video y esa inscripción en la Registraduría. A uno le da qué pensar. Esperemos a ver qué pasa.

SEMANA: usted es amiga de Germán Vargas Lleras, por tanto, lo conoce. ¿Cree que se lance a la Presidencia?

D. F. T.: yo pienso que él va a evaluar qué pasará el fin de semana. De acuerdo con eso, él podrá definir. Él evaluará muy bien este 13 de marzo.

SEMANA: gane el que gane este domingo del Equipo por Colombia, ¿es posible una posible unión a través de un mecanismo con Vargas Lleras en caso de que aspire?

D. F. T.: yo no creo. Quien gane la coalición del Equipo por Colombia lo vamos a apoyar. Siempre he sido muy seria en mis compromisos. Si Germán Vargas, en caso de que se inscriba, iría a la primera vuelta y el que gane de nuestra coalición, también tendrá que ir porque es una obligación. Se sometió a una consulta y no puede decir luego que en la primera vuelta se va a adherir a un candidato.

SEMANA: cree que si al final Germán Vargas Lleras se lanza a la Presidencia, ¿dividirá aún más a la centroderecha?

D. F. T.: yo pienso que podría dividir un poco más a la centroderecha porque habrá mucha gente que se irá con Germán Vargas, de acuerdo con la opinión de cada cual, pero esperemos a ver.

SEMANA: por último, en el uribismo algunos sectores están contando que tan pronto pasen las elecciones del 13 de marzo podría haber acuerdos para acercar a la coalición Equipo por Colombia.

D. F. T.: no sé, dentro de los integrantes del Equipo por Colombia el tema no se ha hablado.