Esta ha sido una de las frases más repetidas por el concejal de Bogotá y es una de las razones por las que el Polo demandó el proyecto. Según la Ley 1682 de 2013, los estudios de factibilidad son un requisito indispensable para aprobar el endeudamiento de la ciudad y para adjudicar un contrato público pues determinan si el proyecto es viable o no económica, social, ambiental y técnicamente. Para Morris, la prueba de que no están listos es una prórroga por 12 meses al contrato para elaborar dichos estudios hasta mayo de 2019, que pidió la Financiera de Desarrollo Nacional, encargada de los estudios de factibilidad. Otra de las pruebas es que de los 23 entregables de esos estudios, la administración solo tenía uno en el momento en que se firmó la cofinanciación. Al respecto, Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, ha dicho que no tenían que estar listos para ese entonces pues con ese avance se podía estimar el valor y la importancia de la obra. El caso está en manos de los jueces.