El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer un balance preliminar del plan Éxodo de este fin de semana —que incluye el viernes 30 y el sábado 31 de octubre—, que ha reportado un total de seis accidentes en las carreteras del departamento.

En video quedó registrado el choque entre un carro y un bus en la vía Soacha-Mesitas del Colegio: múltiples personas afectadas

Estos hechos desafortunados dejaron por lo menos 10 personas lesionadas y cuatro motociclistas fallecidos, según Rey. El número de heridos puede aumentar, dependiendo de la evolución de las personas involucradas en los altercados.

Los seis accidentes del Plan Éxodo

El primer accidente mencionado por el gobernador fue el ocurrido en la vía Soacha–Mesitas del Colegio, en el km 23, que quedó en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sobre este, el gobernador reveló que se encontraron indicios de embriaguez en el conductor del automóvil. Además, confirmó que iba ocupado por seis personas y que no hay heridos de gravedad.

El segundo accidente reportado en el balance preliminar se registró en la vía Bogotá-Girardot, un choque de una camioneta y un motociclista. El hombre que conducía la moto falleció al instante. Sobre este siniestro fatal no se informaron más detalles.

En pleno plan éxodo, fuerte accidente en vía Bogotá-Girardot deja una persona fallecida

Rey mencionó también un accidente ocurrido en Silvania, en el sector Solo Sopas, donde murieron dos personas que iban en una moto.

El cuarto siniestro se registró en Quebradahonda, dejando dos motociclistas lesionados.

El gobernador también reportó otro en Ricaurte; sobre el cual detalló: “En la glorieta de Puerta Amarilla, se reportó un siniestro con una moto y varias personas por atender”.

La vía Zipaquirá–Tocancipá fue el epicentro del último accidente reportado por el gobernador, dejando un saldo de un motociclista muerto.

Según Jorge Emilio Rey, todos estos accidentes coinciden en dos factores: velocidad y adelantamientos indebidos, por lo que buscó concientizar a los conductores para que midan sus acciones al volante.

“Estrellarse a 60 km/h equivale a caer desde un quinto piso, y a 80 km/h, desde un octavo. Ningún afán vale una vida. Bajemos el ritmo, rebasemos solo donde es seguro para que todos regresemos a casa”, concluyó el gobernador de Cundinamarca.