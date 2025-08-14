Suscribirse

Nación

¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

SEMANA consultó al abogado penalista Francisco Bernate para conocer lo que pasará con la imputación del menor de edad tras la muerte del senador.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 9:22 p. m.
La audiencia del menor que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay, se llevó a cabo de manera virtual, mientras la fiscal del caso, la defensa y la jueza se encontraban en puntos distintos de la ciudad
El menor que atentó presuntamente contra la vida de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrado a Semana API

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado a principios del mes de junio, la Fiscalía General de la Nación tomó una importante decisión contra los capturados por este magnicidio.

En un primer momento, las autoridades imputaron a las seis personas detenidas por el delito de tentativa de homicidio y tráfico o porte de armas de fuego, pero tras el fallecimiento del político, esta imputación cambió.

Mientras el país le daba el último adiós al senador en el Cementerio Central de Bogotá, la Fiscalía imputaba el delito de homicidio agravado a cuatro de los capturados.

Contexto: ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

Los procesados son Élder José Arteaga Hernández, conocido como el Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela; y William Fernando González Cruz, alias el Hermano. A estos dos últimos, con base en nuevos elementos materiales probatorios recolectados, se les sumó el cargo de concierto para delinquir agravado.

“La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá”, informó la Fiscalía.

Captura alias El Costeño, señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
El Costeño es el señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País- con fotos de Policía Nacional y SEMANA

Sin embargo, la Fiscalía fue enfática al mencionar que la adición del delito contra el menor de edad, quien disparó contra el precandidato, queda pendiente debido a que ya tiene fecha para su condena tras haber aceptado su responsabilidad en este crimen.

Ante esta situación, SEMANA consultó al abogado penalista Francisco Bernate para conocer si este joven de 15 años podría ser nuevamente juzgado por las autoridades cuando cumpla la mayoría de edad. Esto respondió:

“Ya no. Ya él tiene su imputación, ya aceptó los cargos. Lo que se debe hacer es adicionar el hecho de la muerte, cambiar el delito de tentativa de homicidio a homicidio consumado y con eso estamos complejos. Pero no hay imputaciones por el hecho de ser mayor en el momento en que cumpla la mayoría de edad”, mencionó el abogado.

Lo cierto es que en esta fase del proceso, y tras la nueva imputación formulada a cuatro de los seis capturados, la Fiscalía señaló que en las próximas horas presentará cargos por la misma conducta contra Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco, quien fue el tercer detenido.

