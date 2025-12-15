Nación
Polémica: minDefensa defiende interferencias de la senadora Isabel Cristina Zuleta en operaciones militares y dice que obedecen a su “actividad como congresista”
Pese a las pruebas, chats y declaraciones que dejan claro que Zuleta interviene en las actuaciones militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como legítimos.
“Con la información disponible e interactuando con los generales activos, se confirmó que no hubo ninguna interferencia de parte de la senadora Zuleta que hubiera afectado el flujo normal de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”, estas fueron las palabras con las que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió las intervenciones de la congresista interfiriendo en el actuar de los miembros de las Fuerzas Militares.
La declaración de Sánchez se dio luego de que SEMANA presentara un completo informe periodístico en el que generales activos y retirados, con pruebas y chats en mano, denunciaran la forma en que la senadora Zuleta —aprovechando su fuero como congresista— los llamaba para darles órdenes o pedirles que cesaran sus actuaciones, incluso cuando estaban en medio de un combate.
Por ejemplo, un general comentó que el 17 de julio de 2023 ocurrió uno de los episodios más escandalosos. Mientras ocho oficiales y suboficiales monitoreaban un combate que sostenían las Fuerzas Militares con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, en el municipio de Ituango, la tierra de la congresista, ella se comunicó con uno de ellos pidiendo cesar las acciones.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, comentó bajo reserva uno de los oficiales, versión que fue ratificada a SEMANA por otros uniformados.
Pero el ministro Sánchez no solo justificó el actuar de la senadora Zuleta, la misma que tuvo un papel protagónico en la consolidación del ‘tarimazo’, evento en el que los más peligrosos delincuentes de Medellín compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro, también se refirió a “colaboración”, entre las ramas de poder, dando validez a las irregularidades en los mandatos de Zuleta.
“Es supremamente importante recabar que continuaremos empleando todas las capacidades contra todos los actores criminales, pero también interactuando de manera armónica con las otras ramas del poder, por ejemplo, la legislativa que hace un papel fundamental en el control político, como en otros casos incluso me lo han hecho”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.
La polémica está abierta, pues Sánchez no solo justificó la actuación de la senadora, también la de su equipo de trabajo, y dejó la puerta abierta para que esta continúe.
“Las actuaciones de la senadora Zuleta con su equipo de trabajo responden a la actividad legítima de ella como senadora, pero también como defensora de derechos humanos para expresar sus preocupaciones, sus opiniones autónomas en temas de protección de la vida, de protección del medio ambiente, del desarrollo de una política que elimine esta minería criminal sin que esto sea constituido en algún momento como una interferencia o una afectación en la línea de mando y en las órdenes emanadas legalmente”, afirmó el ministro, pese a las evidencias publicadas por este medio.