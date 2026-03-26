Manaure

Polémica por aparición de video íntimo en redes sociales del alcalde de Manaure: hay pronunciamiento oficial

En las últimas horas se dio a conocer el video que apareció en las cuentas del funcionario.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de marzo de 2026, 11:02 a. m.
El alcalde de Manaure, Jhon Galvis Pimienta Jusayu, aseguró que sus redes sociales fueron vulneradas.
El alcalde de Manaure, Jhon Galvis Pimienta Jusayu, aseguró que sus redes sociales fueron vulneradas. Foto: Instagram @jhonpimientajusayu

Un escándalo digital sacude al municipio de Manaure luego de que en las redes sociales del alcalde se difundieran videos de contenido sexual, lo que llevó a las autoridades a iniciar investigaciones para esclarecer si se trató de un hackeo.

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Alcaldía denuncia acceso ilegal y activa investigación

Las autoridades de Manaure investigan un presunto acceso ilegal a las cuentas personales del alcalde Jhon Galvis Pimienta Jusayu.

El hecho se produjo luego de que en sus perfiles de Instagram y Facebook se publicaran videos de contenido para adultos, que generaron controversia en la opinión pública. El video rápidamente se viralizó y puso en el centro del debate la seguridad digital de los funcionarios públicos.

No se han dado más detalles sobre el contenido del material, ni sobre quienes estuvieron implicados en él, en espera de una respuesta definitiva por parte de quienes tienen a cargo la investigación del caso.

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En redes sociales, el funcionario publicó el comunicado emitido por la Alcaldía en el que se dice que “La Alcaldía Municipal informa que las cuentas personales en redes sociales (Facebook e Instagram) del señor alcalde, Jhon Galvis Pimienta Jesayu han sido objeto de acceso no autorizado en las últimas horas”.

La Alcaldía de Manaure emitió este comunicado en el que rechaza los hechos y anuncia acciones legales.
La Alcaldía de Manaure emitió este comunicado en el que rechaza los hechos y anuncia acciones legales. Foto: Redes sociales Instagram @jhonpimentajusayu

Alcaldía condena los hechos y anuncia denuncia

Ante la situación, la administración municipal emitió un comunicado oficial en el que aseguró que las cuentas del mandatario fueron vulneradas en las últimas horas y que el material divulgado “no corresponde a su autoría”.

En el mismo pronunciamiento, la Alcaldía rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como un acto malintencionado.

El documento también señala que ya se iniciaron acciones para recuperar el control de las cuentas y que se interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Esto con el fin de identificar a los responsables del acceso no autorizado.

Este episodio ha encendido las alertas sobre los riesgos de ciberseguridad en perfiles oficiales y personales de servidores públicos, en donde las redes sociales se han convertido en canales directos de comunicación con la ciudadanía.

Mientras avanzan las investigaciones, se espera que las autoridades determinen si efectivamente se trató de un hackeo o si existen otros elementos que expliquen la difusión del contenido. El caso continúa en desarrollo y podría derivar en procesos judiciales relacionados con delitos informáticos.

Hasta el momento, el alcalde de Manaure, Jhon Pimienta, no se ha pronunciado. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del mandatario con respecto a esta situación.

Este contexto deja sobre la mesa como el uso indebido de cuentas digitales se ha convertido en un desafío creciente para las instituciones locales y nacionales.