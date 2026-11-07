Policía Nacional: 135 años de historia, evolución y servicio

El 5 de noviembre, la Policía Nacional de Colombia cumplió 135 años de historia, una trayectoria marcada por transformaciones institucionales y por los desafíos que ha representado enfrentar las distintas expresiones de criminalidad en el país.
Su creación se remonta al 5 de noviembre de 1891, cuando, mediante el Decreto 1000 y durante el gobierno de Carlos Holguín Mallarino, se estableció la institución bajo la orientación del comisario francés Juan María Marcelino Gilibert. Desde entonces, su estructura y capacidades han evolucionado para responder a fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el homicidio y las organizaciones criminales. Entre los hitos de esa transformación se encuentran la creación de la policía femenina en 1953, la implementación de los CAI en 1987 y el reconocimiento constitucional de su misión en 1991.
Actualmente, cuenta con 187.576 integrantes, entre hombres y mujeres, personal uniformado y no uniformado, alumnos y auxiliares. De ese total, 151.463 son policías profesionales y 47.502 son mujeres.
En materia operativa, la institución ha fortalecido sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, análisis de información y cooperación con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y organismos internacionales para identificar y afectar las estructuras delincuenciales y sus fuentes de financiación.
Uno de los componentes recientes de esa transformación es el Centro de Estándares, orientado por tres ejes: derechos humanos, uso de la fuerza y servicio de policía.
La conmemoración coincide, además, con su reconocimiento como patrimonio de los colombianos, establecido mediante la Ley 2600 del 9 de julio de 2026.
- 8.930 integrantes afro-descendientes
- 1.742 indígenas
- 433 mulatos
- 99 raizales
- 1 palenqueros
- 176.371 mestizos
- 23.559 auxiliares de Policía
- 7.874 alumnos en formación
- 283 policías profesionales por cada 100.000 habitantes
- 140.074 integrantes en total
- 140.074 hombres
- 47.502 mujeres