Policía Nacional: 135 años de historia, evolución y servicio

El 5 de noviembre, la Policía Nacional de Colombia cumplió 135 años de historia, una trayectoria marcada por transformaciones institucionales y por los desafíos que ha representado enfrentar las distintas expresiones de criminalidad en el país.

Cientos de policías mujeres forman en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en uniforme verde neón y azul oscuro, durante una ceremonia oficial. Foto: John Paz

Policía Nacional conmemora 134 años de servicio con resultados operativos destacados en Santander

Su creación se remonta al 5 de noviembre de 1891, cuando, mediante el Decreto 1000 y durante el gobierno de Carlos Holguín Mallarino, se estableció la institución bajo la orientación del comisario francés Juan María Marcelino Gilibert. Desde entonces, su estructura y capacidades han evolucionado para responder a fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el homicidio y las organizaciones criminales. Entre los hitos de esa transformación se encuentran la creación de la policía femenina en 1953, la implementación de los CAI en 1987 y el reconocimiento constitucional de su misión en 1991.

Línea de tiempo de los 135 años de la Policía Nacional de Colombia, de su creación en 1891 a su reconocimiento como patrimonio de los colombianos en 2026. Foto: GUILLERMO TORRES / FOTO: POLICÍA NACIONAL / FOTO: COLPRENSA / FOTOS: GETTY IMAGES

Oficiales de la Policía. Foto: Corbis via Getty Images

Actualmente, cuenta con 187.576 integrantes, entre hombres y mujeres, personal uniformado y no uniformado, alumnos y auxiliares. De ese total, 151.463 son policías profesionales y 47.502 son mujeres.

En materia operativa, la institución ha fortalecido sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, análisis de información y cooperación con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y organismos internacionales para identificar y afectar las estructuras delincuenciales y sus fuentes de financiación.

Tres policías posan sonrientes junto a un joven, todos con el pulgar arriba, frente a un letrero deportivo en una vía. Foto: POLICÍA NACIONAL

Uno de los componentes recientes de esa transformación es el Centro de Estándares, orientado por tres ejes: derechos humanos, uso de la fuerza y servicio de policía.

La conmemoración coincide, además, con su reconocimiento como patrimonio de los colombianos, establecido mediante la Ley 2600 del 9 de julio de 2026.

8.930 integrantes afro-descendientes

1.742 indígenas

433 mulatos

99 raizales

1 palenqueros

176.371 mestizos

23.559 auxiliares de Policía

7.874 alumnos en formación

283 policías profesionales por cada 100.000 habitantes

140.074 integrantes en total

140.074 hombres

47.502 mujeres