Policías contra ladrones. Esta es la cinematográfica persecución en la que hubo hasta disparos

En una de las localidades de Bogotá, la de Tunjuelito, la madrugada fue bulliciosa y agitada. Aunque no figura en los primeros lugares dentro de la lista de localidades más inseguras de la capital del país, donde están Kennedy, Engativá, Suba, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Los Mártires; la zona fue escenario de una persecución de película entre policías y ladrones.

Según reveló la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se produjeron tras la activación del llamado plan candado, el cual consiste en una estrategia de las autoridades para cerrar y bloquear rutas de escape a la delincuencia y lograr así recuperar bienes de los ciudadanos.

De esa manera, los uniformados adscritos al CAI de Venecia salieron al operativo en el que no faltó el cruce de disparos. Minutos antes, un ciudadano se había acercado a los uniformados para reportar el robo de una camioneta de alta gama.

El lugar del robo fue reportado en la Diagonal 49A de Tunjuelito, lugar en el que, a esas horas, la mayor parte de los ciudadanos dormían y uno que otro estaba en la calle sacando a su mascota.

Ladrones intentaron robar camioneta de alta gama en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. | Foto: Policía Metropolitana / Cortesía

Para propiciar el acto delincuencial, los ladrones interceptaron la camioneta con otro automóvil. No obstante, hubo alguna intervención de la población civil para intimidar a los delincuentes.

Finalmente, la acción oportuna de las autoridades dejó como resultado la captura de dos hombres, uno de 22 y otro de 24 años, a quienes les imputaron los delitos de hurto a vehículo y porte de armas de fuego.

Los delincuentes fueron neutralizados en la Avenida Boyacá con Carrera 25, luego de una persecución que duró varios minutos, durante los cuales, los ladrones intentaban huir, pero fueron capturados en flagrancia.

El Mayor, Ibrihan Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, dijo que en esa localidad se han recuperado 89 vehículos dentro del plan candado y 28 personas han sido capturadas por delitos de hurto en lo que va corrido del año.

En esta oportunidad, la recuperación del vehículo de alta gama favorece a un comerciante que fue intimidado por el delincuente, con arma de fuego, para despojarlo de la camioneta y otros artículos personales.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General para surtir el debido proceso que aplica en casos como estos.

La invitación de la Policía Metropolitana es a que las comunidades, a través de sus redes de apoyo conformadas, informen oportunamente a través de la línea 123, a fin de que las autoridades puedan actuar y detener la delincuencia.

Mayor, Ibrihan Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, tras aplicación de Plan Candado, donde se recuperó una camioneta de alta gama. | Foto: Policía Metropolitana / Cortesía