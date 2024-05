Por cuarta ocasión, Sneyder Pinilla dejó esperando a la Procuraduría para rendir versión libre por el escándalo de los carrotanques

En exclusiva con SEMANA, Pinilla aseguró que para conseguir los 4 mil millones de pesos “nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…. la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”.