¿Por qué está tan quieta la agenda legislativa en el Congreso?

Temas como los ajustes de fondo a la estructura de la JEP, la prohibición del consumo de drogas, la cadena perpetua para violadores de menores, o la eliminación de la conexidad del narcotráfico con el delito político, fueron mal recibos entre los partidos y marcaron la pauta de la tensión entre el Palacio y el Capitolio. “Estos son proyectos ideológicos y no de solución a los problemas cotidianos de la gente” le dijo a SEMANA la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano. El gobierno logró sacar adelante asuntos centrales para el funcionamiento del Estado como la Ley de Financiamiento o la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pero se quedó corto a la hora de alcanzar las mayorías para sus proyectos bandera.

El trasfondo de la situación va más allá del momento coyuntural de las elecciones. Desde su inicio, el gobierno marcó las pautas de una relación tensa con el legislativo que se ha extendido hasta hoy. A su llegada al poder, el presidente se la jugó por cumplir tres de sus promesas de campaña que sentaron las bases de la que sería una época de poco movimiento legislativo: 1) jugársela por no dar mermelada, 2) conformar un gabinete técnico y alejado de la política y 3) modificar los acuerdos de paz.

Aunque los miembros del partido de gobierno le atribuyen la mala hora de Duque en el legislativo a su política de no entregar mermelada, esta podría ser el factor menos importante. Esa fue una de las principales banderas del presidente durante la campaña y aún así logró, para la segunda vuelta, concretar los apoyos de todos los partidos tradicionales. Así las cosas, al momento de posesionarse, Duque tenía las condiciones para construir gobernabilidad. Sin embargo, esa posibilidad se fue cerrando con la determinación del presidente de no llamar a los partidos a ser parte del gobierno. El enfoque técnico que Iván Duque quiso darle a su gabinete fue bien recibido en algunos sectores pero en el mundo político no cayó nada bien.

El hecho de que el nuevo mandatario hubiese armado su gabinete con una combinación entre tecnócratas y alfiles del Centro Democrático, empujó hacia la independencia a partidos que con un par de cargos estratégicos hubieran estado dispuestos a hacer parte de la coalición de gobierno como el Liberal o Cambio Radical. “El gobierno ha cometido errores desde el origen. Se metió en el estrambótico modelo de gobernar sin los partidos y eso hizo que tuviera que renunciar a la grandes reformas” le dijo a SEMANA el senador Roy Barreras.

Luego vino el episodio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP que acabó con las pocas posibilidades que tenía Duque de conformar mayorías. Con esa decisión, en términos políticos, el presidente quedó en el peor de los mundos. Quienes habían votado por el candidato uribista esperando que este hiciera cambios de fondo al acuerdo de paz quedaron inconformes y sintieron que Duque les había incumplido. Por el lado político, las objeciones permitieron la conformación de un bloque multipartidista que salió a defender los acuerdos de paz y que desde entonces sigue poniendo en jaque cada iniciativa que salga de Palacio hacia el Congreso. La unión que se forjó era improbable. Enfilados en contra de Duque en ese episodio estuvieron German Vargas, Gustavo Petro, César Gaviria, los verdes, el Polo, el MAIS, la ASI y prácticamente todos los demás. En el intento de modificar los acuerdos Duque se quedó solo con el apoyo del Centro Democrático y un sector de los conservadores.