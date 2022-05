¿Por qué La U le reiteró a su militancia el respaldo a Fico Gutiérrez?

A finales de abril de este año, el Partido de La U anunció oficialmente su adhesión al candidato presidencial Federico Gutiérrez. Lo hizo, entre otras cosas, porque la casa política formó parte de la coalición Equipo por Colombia, en la que resultó triunfante el exalcalde de Medellín en las consultas interpartidistas del 13 de marzo.

Además, la directora de La U, Dilian Francisca Toro, desempeña hoy un papel fundamental en la campaña de Fico Gutiérrez. Coordina las regiones y trabaja en la consolidación de un electorado importante en el Valle del Cauca, donde se concentra su mayor caudal político.

Aunque Toro está totalmente comprometida con el candidato de la centroderecha y el 98 % del partido la respalda, hay una minoría que ha solicitado libertad para apoyar a Gustavo Petro.

La presión ha sido de tal calibre que el tema se ha discutido en las bancadas de congresistas y motivó este lunes a José Luis Jaraba, secretario general y representante legal de La U, a expedir un comunicado en el que la unidad nacional reiteró el respaldo y el compromiso del partido, a Federico Gutiérrez y a Rodrigo Lara Sánchez.

“Comunico enfáticamente a la opinión pública en todo el territorio nacional que, en el marco de las elecciones a la presidencia y vicepresidencia, el Partido de La U suscribió con otras agrupaciones políticas el acuerdo de coalición denominado Equipo por Colombia, con el objetivo de apoyar e inscribir la candidatura de Federico Andrés Gutiérrez, en la presidencia y el señor Rodrigo Armando Lara, como su fórmula vicepresidencial”, se lee en el oficio.

Por esto- agregó Jaraba- “el partido exhortó a su militancia, líderes, congresistas, diputados, concejales y ediles en todo el territorio nacional para que apoyen activamente a los candidatos coavalados por el partido”.

Reiteró que “les está prohibido constitucional, legal y estatutariamente “apoyar a un candidato diferente, so pena de iniciarse las actuaciones disciplinarias en su contra, de parte del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de esta colectividad política, por incurrir en la prohibición de doble militancia establecida en el ordenamiento jurídico Colombiano”.

SEMANA conoció que La U también tomó la decisión de expedir el comunicado tras el anuncio del exsenador, Mauricio Lizano, de respaldar públicamente a Gustavo Petro porque al interior del partido tienen claro que el dirigente de Caldas aún no ha renunciado oficialmente a la colectividad, pese a que su familia tiene un movimiento político.

El senador Berner Zambrano de Nariño es uno de los dirigentes de La U que más ha pedido al partido que lo dejen en libertad para terminar en los brazos de Gustavo Petro. Sin embargo, la colectividad no ha aceptado su pretensión.

Así como Zambrano, el partido ha detectado otros focos de indisciplina que se estarían presentando en Cauca y Caldas. Por eso, a través de la carta quedaron consignadas las investigaciones y sanciones en las que pueden incurrir sus dirigentes en caso de un posible incumplimiento.

Recientemente, la directora Dilian Francia Toro ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la concejal de Guadalupe, Huila, Margery Calderón, quien decidió apoyar abiertamente la campaña de Gustavo Petro.

En un video, Calderón dijo: “No sé qué consecuencias pueda tener, pero me arriesgo como mujer que tiene una credencial de La U. Yo le obedezco al pueblo. A nosotros no nos preguntaron, a las bases no nos consultaron qué pensábamos o por qué lado queríamos que nos fuéramos. Hoy quiero decirles que Margeris Calderón quiere que Francia Márquez sea vicepresidenta, y Petro, por la lucha, el pueblo y las bases, sea presidente”.

En las elecciones parlamentarias recientes, la dirección del partido sancionó a 25 concejales en Colombia que decidieron apoyar a congresistas de otros partidos.