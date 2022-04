¿Por qué Matador se puso furioso con Gustavo Petro?

El caricaturista no dejó pasar el tema del ‘perdón social’ por alto.

Matador, fuerte crítico de la clase política del país, se fue con todo en contra del candidato a la Presidencia Gustavo Petro.

Por medio de su Twitter oficial, expresó su inconformismo por las últimas declaraciones que ha tenido el líder del Pacto Histórico. “Con tanta idiotez que hace Petro, creo que en el fondo es el de Uribe. Hace todo lo posible para no ganar. Eso no tiene perdón social”, escribió en su red social el caricaturista.

Y es que varios líderes políticos se le fueron encima a Petro tras conocerse la visita de su hermano Juan Fernando Petro a Iván Moreno en la cárcel La Picota, uno de los personajes que estuvo involucrado en el “carrusel de la contratación” de Bogotá y que dio para que naciera la frase “perdón social”.

Por ejemplo, para Jorge Robledo la política del “todo vale” de Petro es vergonzosa y deja mucho que decir en la manera en la que el líder del Pacto Histórico gobernaría a Colombia.

“Yo he expresado mi rechazo enfático porque este no es un debate de si hay perdón social o no, esto es un debate sobre si un candidato presidencial puede buscar a un político condenado por violaciones a la ley para ofrecerle que en su gobierno le resolverá el problema, es decir, el debate es si es aceptable una práctica electoral para conseguir votos para ganar la Presidencia de la República a través de políticos condenados por violar la ley por actos de corrupción”, cuestionó Robledo en entrevista con La W Radio.

Álvaro Uribe tampoco dejó pasar este polémico tema y desde su cuenta oficial de Twitter les advirtió a los colombianos que Petro le sigue mintiendo al país: “Mienten: su hermano habla de visita que no le consultó, Petro la justifica con cuento de ´perdón social´. Con toda suficiencia pretende seguir enredando a los colombianos”.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez también publicó un video dando su posición contra Petro por lo que él considera “alianzas con corruptos para conseguir votos” y además ha emitió varios trinos en los que criticó directamente al candidato de la izquierda.

“Por más que intente explicar Petro, su intención sería dar un ‘perdón social’ a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel”, escribió en sus redes sociales el candidato a la presidencia por Equipo por Colombia.

“El problema tuyo Petro es que yo no tengo jefe político. En cambio, tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel x corruptos), tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal ‘perdón social’ a cambio de votos. Ya el país lo sabe”, agregó Fico.

Frente a la polémica Petro aseveró: “Yo no mandé a hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”. Recalcó que Moreno es representante de los presos en materia de derechos humanos y que su hermano, Juan Fernando, trabaja para dicha organización desde “hace años”.

“La comisión tiene 29 años de actividad en Colombia. Mi hermano está hospitalizado por infección de picadura de alacrán ocurrida en su actividad, en reunión con víctimas en Cacarica”, agregó.