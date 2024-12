Foto: Cortesía de Carlos Fernando Galán

“Me subí al ascensor y cuando llegué, por alguna razón que no tengo idea, me dije: “No me despedí”. Entonces volví, golpeé la puerta y fui hasta la oficina de él. Le dije: “No me despedí” y le di un abrazo. Creo que él sí presentía algo porque me abrazó y me dijo, "tranquilo, tranquilo, viejito, no va a pasar nada". En ese momento pensé, “simplemente me estoy despidiendo, nada más”. Y ya. Subí a mi casa y no lo volví a ver. Ese es el momento que más me marcó. Cuando pienso en él recuerdo eso. Cuando me dijo: “Tranquilo, tranquilo””, cuenta. Si algo lamenta Carlos Fernando, treinta años después, es no haber sido mayor en el 89, tal vez así hubiera podido convencerlo de no ir a Soacha, por lo menos hacer más difícil que lo asesinaran.