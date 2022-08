“¿Por una boba de estas me van a echar de la Policía?”, la respuesta de un uniformado a una madre en Bogotá

Un video que circula en redes sociales ha despertado la indignación de cientos de personas pues muestra una acalorada discusión entre un oficial de policía y una mujer.

En las imágenes se puede ver que la mujer, que no aparece en el video ya que es quien está grabando, cuestiona al policía por, aparentemente, atacar a su hijo.

De acuerdo con la descripción del video, todo se desarrollo en el barrio Arborizadora Alta, al sur de Bogotá, a donde habrían llegado los oficiales a requisar y revisar documentos de varios jóvenes que estarían saliendo del colegio.

La mujer que está grabando el video increpó al oficial por atacar a su hijo y tratar de agredirlo, pero el oficial le respondió de muy mala forma.

“¿Por qué le está diciendo eso a mi hijo?”, le dice la mujer. A lo que el oficial le responde: “Si ustedes no les enseñan educación, nosotros sí les enseñamos”.

La mamá nuevamente le cuestiona su falta de respeto y el oficial repite: “¿Por qué no respeta un culicagado de estos?, ¿esa es la hp educación que le dan en la casa?, ¿nos tenemos que hacer irrespetar porque les da la gana? Esa gaminería… Así será la mamá en la casa”.

La madre del joven procede a filmar a los demás oficiales, sus placas y la patrulla en la que viajan. Sin embargo, al acercarse al uniformado con el que se entabló la discusión, este se negó a mostrar la placa.

“Vaya haga lo que quiera… ¿Por una boba de estas me van a echar de la Policía? No me van a echar con 20 años en la Policía, ¿o sí me van a echar?”, dijo el oficial.

Los oficiales dejaron el lugar en la patrulla. Todavía la policía no se ha manifestado sobre el hecho.

Dos integrantes del Esmad a juicio por presunto uso excesivo de fuerza contra una menor de edad, esta es la historia

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra dos integrantes de la Policía Nacional, por un posible uso excesivo de la fuerza contra una joven de 17 años, durante la jornada de Paro Nacional en Popayán, Cauca, el 12 de mayo de 2021.

#EsNoticia 📰| Procuraduría profirió pliego de cargos contra dos integrantes de la Policía Nacional, por posible uso excesivo de la fuerza contra una joven de 17 años, durante la jornada de Paro Nacional en Popayán, Cauca📍, el 12 de mayo de 2021.



➡️https://t.co/rYqPXP3wri pic.twitter.com/i5IkLDkU30 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 1, 2022

Los cargos cobijan a los patrulleros Brayan Estiben Zambrano Zambrano y Carlos Andrés Quintero Bonilla, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios n.° 9, para la época de los hechos, quienes estaban pendientes por individualizar e identificar dentro del proceso disciplinario que se sigue por estos hechos.

Las pruebas en el expediente, conocido por SEMANA, señalan que al parecer la adolescente se encontraba tendida en el antejardín de una residencia del barrio Versalles Pajonal, grabando con su teléfono celular el procedimiento que realizaba la policía, cuando fue requerida por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, quienes la sujetaron por sus brazos y en ese momento aparentemente el uniformado Zambrano Zambrano le habría propinado un golpe sin razón alguna.

De otra parte, se cuestiona al patrullero Carlos Quintero Bonilla porque posiblemente causó de manera intencional daño a la menor de edad por el exceso de uso de la fuerza al momento de su traslado a las instalaciones de la URI de Popayán, “posiblemente encuellando, asfixiando o haciendo fuerza sobre el cuello de la joven, cuando era trasladada por otros policiales”.

Y es que, sin duda alguna, el Esmad sigue en el ojo del huracán por varios casos de uso excesivo de la fuerza en varias ciudades, especialmente en Bogotá.

Por ejemplo, 2021 fue de los años más complejos para la fuerza pública, tras los violentos hechos que se desprendieron de las manifestaciones, algunas pacíficas y otras violentas. Según cifras oficiales, el año anterior la Policía abrió 231 investigaciones por abuso de autoridad.

“Frente a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en el contexto de las movilizaciones sociales en 2021, la Policía inició 231 indagaciones disciplinarias; de las cuales, 193 fueron cerradas y 38 se encuentran vigentes. De las cerradas, 23 fueron objeto de solicitud y traslado a la Procuraduría General de la Nación”, dijo el saliente ministro Molano en su momento.