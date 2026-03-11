Varias regiones de Colombia permanecen bajo alerta por lluvias, incendios, deslizamientos y condiciones marítimas adversas.

Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del 9 al 13 de marzo: “Aumento de lluvias y en la velocidad de los vientos”

Tormentas en varias regiones mientras el Caribe se mantiene seco

Se prevé que el país experimente abundante nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en gran parte de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en el sur y suroccidente de la Orinoquía y en sectores aislados del sur de la región Caribe.

Las lluvias más intensas se concentrarán en áreas específicas de Cauca, Nariño, sur y occidente de Meta y Vichada, Guaviare, Caquetá, centro y occidente de Putumayo, Amazonas, occidente y norte de Guainía y Vaupés.

Además, se presentará este mismo clima en Tolima, Cundinamarca, Antioquia, occidente de Santander y nororiente de Boyacá.

En contraste, se espera escasa nubosidad con predominio de tiempo seco en el centro y norte de la región Caribe, así como en amplias zonas de su plataforma marítima, incluyendo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

No obstante, podrían registrarse lluvias ligeras de forma ocasional en áreas cercanas al golfo de Urabá.

Para las ciudades principales se preveé el siguiente estado del clima:

• Barranquilla: a lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo mayormente despejado (T. máx.: 33 °C).

• Cartagena: durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas o lluvias, especialmente de carácter ligero en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C).

• Tunja: se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas y lluvias a diferentes horas; las más fuertes son posibles en horas de la tarde (T. máx.: 17 °C).

• Bucaramanga: después de una mañana mayormente seca, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en algunas horas de la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C).

• Cali: se esperan condiciones mayormente nubladas con lloviznas y lluvias a diferentes horas; las más fuertes son posibles finalizando la tarde o en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).

Mapa ilustrativo con el pronóstico del clima y temperaturas estimadas en varias ciudades principales de Colombia Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Lluvias de intensidad variable afectarán varios sectores de Bogotá.

En el marco del convenio Ideam-Idiger, se informa que durante la madrugada Bogotá D. C. se mantuvo bajo un cielo nuboso, con lluvias que oscilaron entre ligeras y moderadas en varios sectores de la ciudad.

Los mayores registros de precipitación se dieron en Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy, mientras que la temperatura mínima descendió a 12 °C.

Para la mañana, se espera que predomine un clima seco, con cielo parcialmente a mayormente nublado.

Sin embargo, hacia el final de esta franja horaria podrían presentarse lluvias ligeras en el sur y occidente de la capital.

Durante la tarde, las precipitaciones se intensificarán en varios sectores, alcanzando mayor fuerza en el norte y centro de Bogotá.

Eto se presentará especialmente en Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.

La temperatura máxima estimada para el día será de 20 °C.

Al caer la noche, la ciudad registrará lloviznas y lluvias ligeras, concentradas sobre todo en el sur y oriente, afectando localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.