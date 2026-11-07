Presidente de la ANI revela estrategia para enfrentar disputas contractuales por $16,27 billones

Por medio de su cuenta en la red social X, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer un balance de los pleitos contractuales que enfrenta la entidad, confirmando que hay 44 tribunales de arbitramiento en curso, y las pretensiones económicas alcanzan los $16,27 billones.

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Lo que buscan es poder defender el patrimonio público. Y es que este anuncio fue realizado por el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, durante su intervención ante la Comisión de Concesionarios Aeroportuarios y Viales de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde presentó los resultados obtenidos en menos de tres meses de gestión.

“En menos de tres meses, la ANI registra avances en la gestión de 24 de los 44 tribunales de arbitramento en curso, con pretensiones por $16,27 billones”, informó.

La ANI detalló que su estrategia comprende “acciones en 24 tribunales, que concentran $12,06 billones; 12 tribunales en mesas de negociación por $7,54 billones, de los cuales cinco son liderados por el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe”.

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Asimismo, la entidad confirmó que cinco tribunales de arbitramento fueron suspendidos temporalmente para facilitar la búsqueda de acuerdos entre las partes involucradas en las controversias.

“Desde el 7 de agosto, la administración de la ANI asumió la litigiosidad arbitral como un asunto crítico para la defensa del patrimonio público”, destacó Ricardo Ayerbe durante su intervención ante los representantes del sector de infraestructura.

Las cifras presentadas reflejan el alcance económico de las disputas que enfrenta la entidad. Sin embargo, los $16,27 billones corresponden a las pretensiones de los procesos arbitrales y no a condenas económicas definitivas contra el Estado.

Por ahora, la ANI continuará con las actuaciones jurídicas y las mesas de negociación para buscar soluciones a las controversias contractuales, mientras avanza en su propósito de proteger los recursos públicos comprometidos en los proyectos de infraestructura del país.