Presidente de la JEP envió mensaje al Gobierno de Abelardo De La Espriella y al Congreso por recorte de presupuesto

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth, reiteró este martes 10 de noviembre las tres medidas que se tomarán para enfrentar el recorte de 170 mil millones del presupuesto del organismo para el próximo año, que ya fue aprobado.

La JEP entrará a debatir las propuestas de reducción del presupuesto. Existe malestar y preocupación

El magistrado advirtió que la situación llevó a realizar ajustes financieros, entre los que se resalta la entrega de la sede principal de la JEP en el nororiente de Bogotá, así como la reducción de los contratos de prestación de servicios.

“Nos toca hacer una reestructuración de personal para ver de qué manera suplimos el hueco que deja la contratación. Lo más difícil de todo es la plata que se necesita para el cumplimiento de las sanciones propias, que son trabajos, obras y labores de carácter restaurador, pues eso también necesita plata”, precisó.

El presidente de la JEP, Danilo Rojas, le envió un mensaje al Gobierno y al Congreso para que revisen el presupuesto para el 2027. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/QEZxw2mJv9 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

El presidente de la JEP señaló que es clave la ayuda y cooperación de organismos internacionales para que se pueda cumplir la misión del tribunal transicional.

Por esto, le envió un nuevo mensaje al Gobierno de Abelardo De La Espriella y al Congreso de la República.

“No me cansaré de pedirle al Gobierno, al Congreso y a todos los actores relevantes que en el 2027 necesitamos volver a equilibrar el presupuesto para poder cumplir la misión que tenemos. De lo contrario, será muy difícil”.

Esquemas de protección

Igualmente, señaló que continúa en firme el plan para entregar los esquemas de seguridad que tenían los magistrados, fiscales y el secretario general a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Recusación a Enrique Gómez por proyecto para eliminar la JEP

Rojas señaló que esto también llevará a quitarle parte de los esquemas de protección y seguridad a las víctimas acreditadas.

“Variar la protección de víctimas y peligrosamente de comparecientes y testigos”, indicó Rojas al advertir los alcances de la medida.

Por esto, también le envió un mensaje al Gobierno.

Danilo Rojas, presidente de la JEP, anunció que en diciembre se realizará la última imputación en contra de los "máximos responsables" de las Farc y la Fuerza Pública. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/FQ4WR69cZp — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

“El Gobierno debe asumir esta responsabilidad. Esa plata no la tenemos nosotros”, advirtió.

SEMANA conoció que las medidas anunciadas han generado malestar en varios funcionarios que aseguraron que nunca fueron consultados.