Impactante video: Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, lanza una alerta para evitar “salto al vacío” en Colombia al votar

A tan solo días de elegir a quien llevará las riendas de la nación, Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, hace una reflexión para elegir a conciencia al próximo presidente que ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

En medio de un video que se transmitió en vivo el pasado viernes 20 de mayo a las 8:00 a. m. a través de WorkPlace, la red social empresarial de los empleados del Grupo Bolívar, el empresario menciona que la democracia está en juego y, con ella, otros factores importantes para garantizar que se viva en una.

“Quiero repetir ciertas palabras, frases o interrogantes dichas por personas de diferentes sectores, palabras de personas estudiosas, cautas y preocupadas por las elecciones. Nuestra democracia está en juego, nuestra estabilidad laboral peligra, nuestra libertad de prensa puede desaparecer. Nuestros ahorros de toda una vida y nuestras pensiones nos las podrían quitar. ¿Qué tipo de libertad tendremos? ¿Será que nuestras instituciones, que nos deben defender, nos defenderán? Instituciones tales como las Fuerzas Militares, el Congreso, el Sistema Judicial nacional e internacional”, dijo Cortés.

Además, el empresario habló de lo que sucedió en Venezuela y lo que llevó a esa nación a la peor crisis social, política y económica de su historia. “¿A nuestras empresas las podrían socializar? Estas palabras son palabras de varios empresarios, periodistas, educadores, de líderes de sectores públicos, fundacionales, energéticos y gremiales”, agregó.

Mencionó que en Venezuela, en 1977 y 1998, y a principios de 1999, Chávez entró al poder con el apoyo de las Fuerzas Militares. “El pueblo votó por el cambio total. Chávez cambió el Congreso, cambió la Constitución, pero más que un cambio total, lo llaman el gran salto al vacío. Vacío en el que llevan más de 23 años cayendo. Ojo, ninguna persona, ninguna empresa en Venezuela, está mejor hoy de que lo que estaba en 1998, fuera de algunos dirigentes políticos y sus amigos”, explicó.

“Chávez era el presidente de los pobres y pobres los volvió a todos. La pobreza pasó del 15 % de la población a más del 70 % de la población. Hoy hay más de seis millones de desplazados; cambió todo, nada es mejor”, recordó el presidente de Grupo Bolívar.

Además, recalcó que en el vecino país “la democracia murió, la libertad de prensa murió, a las empresas les pusieron un control estricto de precios, precios que no alcanzaban a cubrir sus gastos... Miles quebraron, otras fueron expropiadas o socializadas. El desempleo se disparó, la producción de petróleo bajó de más de 4 millones de barriles a menos de un millón”.

“No hay un sistema de salud, no hay seguridad, no hay reglas. Hay gran escasez de todo: comida, papel higiénico, leche, etc. Colombia está lejos de ser perfecta: como cualquier democracia abierta, igual no hay persona perfecta, ni empresa perfecta, ni fundación perfecta, ni gobernante perfecto, ni partido político perfecto. El reto hermoso está en poder tratar de ser mejores todos los días, mejor como personas, como familia, como empresa, como ciudad, como país”, anotó.

Por ello, Cortés invitó a todos los gremios del país para unirse en pro de buscar lo mejor para todos.

“Todos queremos que Colombia sea un país donde podamos cumplir nuestros sueños. Colombia es la familia y la empresa que más debemos cuidar, juntos nosotros, las personas, las familias, las empresas, el Estado, las universidades, los sindicatos, las fundaciones”. Este fue el mensaje de Cortés, con el cual invita a que todos se unan “para cuidar y mejor a nuestra hermosa Colombia”.

El empresario mencionó también que no es hora de aventurar y jugar con el futuro de la nación y de sus pobladores. “Colombia tiene fallas sin duda, pero no es la razón de dar un salto al vacío, no es hora de aventurarnos a un cambio total; sin duda, debemos promover cambios para que haya mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, cero corrupción, más empleo, más conciencia social”, aseguró.

“El próximo domingo 29 de mayo tenemos un derecho y una responsabilidad de votar por el candidato que más nos guste. Tenemos siete candidatos, de esos siete hay cuatro que han tenido la oportunidad de ser elegidos alcaldes, o sea, sabemos cómo gobiernan cuatro de ellos”, sentencia el líder.

“Preguntas sobre esos cuatro: ¿la ciudad quedó mejor después del mandato que ellos ejercieron?, ¿construyeron comunidad, uniendo a los sectores públicos, empresariales, gremiales y educativos?, ¿su favorabilidad fue por la construcción de una mejor ciudad, una ciudad más sostenible y equitativa?, ¿hubo más formalidad, hubo menos corrupción, hubo más empleo?”, invitó Cortés.

“Ninguno de los siete candidatos viene de los partidos políticos tradicionales, por ende todos son el cambio. El cambio por el cual los ciudadanos están clamando. Quisiera que ustedes se imaginen cómo sería Colombia dentro de cuatro años, con cualquiera de estos siete presidentes”, sentenció.

“Primero, para crear una mejor Colombia, nos debemos unir todos, no obstante nuestras diferencias. ¿Con quiénes habrá más unión con los diferentes sectores: Congreso, universidades, fundaciones, empresarios, iglesia, barrios, para sobreponernos a los problemas sociales que vive el país?”, se preguntó.

“¿Con quién o quiénes habrá menos enemistades, más construcción de comunidad?, ¿con quién o quiénes habrá menos corrupción?, ¿con quién o quiénes nos sentimos cómodos para que nuestros ahorros de toda la vida sigan siendo nuestros y no democratizados o socializados?, ¿con quién o quiénes saldremos de la alta informalidad para poderles dar una mejor vida a nuestros hijos, o poder cuidar mejor a nuestros padres y familiares?, ¿con quién o quiénes tendremos la misma libertad de expresión a la que hoy tengo derecho?”, insistió el empresario.

“Hoy es posible acceder a una educación gratis, ¿con quién o quienes se podría mejorar la calidad de la educación? La atención de salud es universal, pero deficiente, ¿con quién o quiénes se podría mejorar la atención y calidad de la salud que hoy recibimos? La inseguridad ha crecido fuertemente, ¿con quién o quiénes la mejoraría? La economía creció en el primer trimestre [de este 2022] 8,5 %, un crecimiento nunca antes visto”. Estas fueron otras de las cruciales reflexiones que Cortés ofreció.

“Sí, sigue habiendo muchos desempleados, la única manera de encontrar empleo es que la economía siga creciendo y eso solo ocurre si hay más y mejores empresas. ¿Cuál o cuáles de estos candidatos promoverán el crecimiento del número de empresas y por ende de la economía? Este punto es de los más importantes, porque si no crece la economía rápidamente, a merced de las empresas existentes y nuevas, no bajará el desempleo y tampoco habrá impuestos para cubrir los gastos”, dijo hablar de dos temas fundamentales para el país.

“Necesitamos ser más competitivos y exportar mucho más. ¿Quién o quiénes respetarán los acuerdos bilaterales e internacionales que tenemos?, ¿quiénes harán más acuerdos y quienes los cerrarán?”, sostuvo, tema que siguió con otro que es vital para la democracia colombiana: “La libertad de prensa es fundamental para toda sociedad democrática. Nosotros la promovemos anualmente por medio del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar. ¿Quién o quiénes respetarán la crítica de los medios versus quienes lo apagarán?”.

Al respecto, recordó que se ha visto cómo “desde Venezuela hasta Rusia los medios han sido silenciados; por eso, es importante no confundir la democracia con la democratización, eso es como confundir ser un país socialista como Noruega y Suecia, versus “socializar” las empresas y los ahorros, interpretado esto con frecuencia como expropiaciones o distribuciones aleatorias.

¿Quién o quiénes respetarán su pensión y las de sus padres, en caso de la ausencia del presidente, que esperamos nunca ocurra?, ¿cuál vicepresidente está capacitado para liderar con el país?, dijo preocupado Cortés.

Su última reflexión fue acerca de las oportunidades. “Cuando las cosas van mal en un país donde la gente no encuentra oportunidades, la gente se va. ¿A dónde se va esa gente?, pues a países que creen en la democracia, donde hay posibilidades de empleo o de empezar su propia compañía, donde la justicia funciona y la inseguridad es muy bajita, donde la cobertura de la salud es buena, donde lo que se ahorra con esfuerzo no se lo quitan”, sentenció el líder.

El empresario hizo un llamado final a votar a conciencia, no por odios, informados y pensado en el bienestar de todos los sectores de la nación.

“Van a países como Canadá, Estados Unidos, países europeos. ¿Cuántos de nosotros irían a Venezuela, Nicaragua, Siria? Por favor, les pido que dediquen un tiempo a pensar por quién van a votar, estudien los planes de gobierno de cada uno de los siete candidatos, ¿son posibles o puro canto de sirena? Por favor, salgan a votar por su candidato favorito, voten por amor a Colombia y no por odio a una persona o un partido. Todos los candidatos son cambio, pero ¿cuál es el cambio que necesitamos y queremos? No saltemos al vacío. Resumo como empecé: Colombia es la familia y la empresa que más debemos de cuidar”.