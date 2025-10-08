Presidente Petro insiste: “Por eso me gusta desnudarme, y por otras cosas”

Luego de reaccionar a una columna de opinión el pasado lunes 6 de octubre, el presidente Gustavo Petro compartió, a través de su cuenta en la red social X un mensaje que, como era de esperarse, generó la reacción de algunos internautas.

“Pero si a mí me gusta desnudarme…”, dijo puntualmente el jefe de Estado en X.

El mensaje del presidente Gustavo Petro, el lunes 6 de octubre. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Lo anterior, luego de que en una columna de opinión, la periodista María Jimena Duzán mencionó textualmente: “No se sabe qué es peor: si una derecha cínica y sin memoria, como la que tenemos, o una izquierda con mentalidad de rebaño que anda como en la fábula de Andersen, alabando el traje nuevo de Petro, pese a que saben que está desnudo“.

De hecho, fue enfática en decir que, el único que se había atrevido decirle “al emperador que está desnudo”, ha sido el exsenador y exprecandidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Ahora, el presidente Petro volvió a referirse en la red social X a una opinión que hizo la periodista en el videopódcast A fondo con María Jimena Duzán.

El presidente insistió, a través de un extenso mensaje en X, que “por eso me gusta desnudarme, y por otras cosas”.

“Ya dije que todo político debe estar desnudo en sus ideas y propósitos. Por eso me gusta desnudarme, y por otras cosas, pero tú, María Jimena, al creer que me desnudas, me cubres con chismes y fuentes del Mossad y de la CIA. Y no me gusta entonces vestirme tanto. Esas fuentes se camuflan y por eso hay que ser periodistas que conozcan el mundo”, dijo puntualmente el presidente Petro en X, tras compartir el videopódcast nombrado anteriormente.

Y concluyó diciendo el jefe de Estado: “Una afirmación como la que estuve tres días perdido, indican todo el tamaño de la calumnia. Durante los tres días hubo actos de transmisión mundial por televisión, que eran evidentes para un periodista que hubiera visto el desarrollo de Asamblea de la ONU. Pero hay otros que no ven eso, quizás por tener otras prioridades. Y yo salí en los tres días hablando y transmitidas mis intervenciones por televisión que están grabadas, lo que demuestra contundentemente el tamaño de su calumnia, que no se supera con el reconocimiento de la ligereza que usted tuvo, sino que se acude de nuevo a la agresión sin sentido. Juega en usted además cierta admiración sionista, que la aparta de mí por mi rechazo al genocidio que usted extrañamente no rechaza”.