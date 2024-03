Primicia: Gobierno no ha notificado a Israel sobre la suspensión de compra de armamento como lo ordenó el presidente Petro

Fuentes diplomáticas le confirmaron a SEMANA que aún el gobierno colombiano no ha notificado formalmente a Israel sobre la suspensión de compra de armamento como lo ordenó el presidente Gustavo Petro a través de un trino.

Pidiendo comida, mas de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Hocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. https://t.co/o5aLu7DCA6

Fuentes diplomáticas indicaron que por el momento solo se conoce de la decisión del gobierno nacional a través de este trino, pero que aún no se ha informado oficialmente a Israel sobre el alcance de esta decisión. Quien se pronunció recientemente sobre esta orden fue el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien indicó que se respetaran los contratos que se encuentran vigentes, pero aclaró que no habrá renovación de contratos con Israel.

“El Fusil Galil, que tiene 150 piezas o elementos, sólo dos de esas piezas no las produce Indumil, el cañón y las miras nocturnas. El cañón se recibe semielaborado y la industria militar realiza un proceso ya de mecanizado externo, el acabado final”, dijo recientemente el ministro Velásquez en el Congreso.

Así mismo indicó que: “tenemos suficientes fusiles para proveer las necesidades de las fuerzas mientras logramos avanzar en la construcción de estas dos piezas adicionales que mencionaba, de manera que no va a haber una perturbación o una disminución de las capacidades o un riesgo porque no se continúe comprando a Israel estas piezas”.

“hemos simultáneamente desarrollado, establecido una mesa del viceministro de Estrategia y Planeación con los segundos comandantes de las fuerzas para avanzar en cuanto a la determinación de necesidades, cómo podemos tener una mayor autonomía también para la adquisición de equipos militares de manera que no nos volvamos dependientes de ningún país, sino que podamos tener una diversidad en las ofertas en el mercado mundial de acuerdo con las necesidades que tengamos” , añadió Velásquez.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que no hay proveedor alterno a Israel para el fusil Galil y que se están analizando otros mercados. | Foto: SEMANA

Es de anotar que otro de los puntos sensibles es el de los mantenimientos de los aviones de guerra Kfir, el cual es suministrado por Israel. Sobre este aspecto el ministro Velásquez indicó que se está verificando cómo se va a proceder. “Todo contrato que esté en ejecución se continúa y se lleva hasta su conclusión, no significa que en virtud de la no adquisición de nuevos equipos militares a Israel los contratos en curso se suspendan, los que está dispuesto es que no habrá nuevos contratos”, señaló Velásquez.