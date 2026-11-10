Para la lucha contra el Grupo Armado Organizado ELN, Grupos Armados Organizados Residuales, Grupos Delictivos Organizados y delincuencia común, con esta argumentación la Armada justificó la necesidad de adquirir varios sistemas antidrones para unidades en Bogotá y Puerto Leguizamo, Putumayo.

La Armada contrató a Codaltec para la compra de antidrones por un valor de $5.000 millones. Foto: Suministrado a SEMANA.

La decisión de la Armada se da en momentos en los que las fuerzas militares se encuentran bajo ataque constante por parte de los grupos criminales de alto impacto y su estrategia de atacar con drones cargados con explosivos.

Dentro de la documentación conocida por SEMANA, la Armada señala que “en resumen, la adquisición de sistemas C-UAS para la Armada Nacional es una prioridad estratégica. Protegerá tanto la infraestructura crítica como la vida del personal activo y civiles, garantizando la capacidad de respuesta ante las amenazas modernas que representan los UAS, en un contexto de conflicto asimétrico en constante evolución como es actualmente el Conflicto en Colombia”.

Documento reservado de la Armada sobre la compra de antidrones. Foto: Suministrado a SEMANA.

Agregan los documentos de la Armada que “los C-UAS, o sistemas anti drones, son tecnologías y sistemas diseñados para detectar, identificar, rastrear y mitigar aeronaves no tripuladas (drones) no autorizadas o maliciosas que supongan una amenaza para la seguridad nacional, la privacidad o la seguridad, se utilizan para proteger instalaciones militares, infraestructuras críticas y eventos de gran magnitud de amenazas aéreas no tripuladas”.

Para la compra de los Antidrones, la Armada adjudicó el contrato a Codaltec, una empresa del Ministerio de Defensa para que haga la adquisición.

Es de recordar que Codaltec, fue la misma empresa que fue objeto de fuertes críticas por parte de la Contraloría General de la República, al considerar que se convirtió en un intermediario sin experiencia en el segmento en la compra de drones y antidrones.

Contrato por $5.000 millones de pesos de para la compra de Antidrones para la Armada. Foto: Suministrado a SEMANA.

SEMAMA reveló además que Codaltec contrató sistemas antidrones para el Ejército para el Catatumbo en Norte de Santander y no funcionaron.