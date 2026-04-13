Procurador Gregorio Eljach condena amenazas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, condenó las amenazas de las que fue víctima el candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. Así mismo, solicitó a las autoridades agilizar las investigaciones para capturar a los responsables.

A través de la cuenta de X de la Procuraduría General, Eljach manifestó: “Este tipo de actos violentos agravan la situación de polarización que vive el país y van en contra de los esfuerzos de paz electoral que se vienen haciendo”.

Además de condenar este tipo de situaciones, el procurador general también le pidió a las autoridades competentes que agilicen las investigaciones para capturar y judicializar a los responsables de estas intimidaciones de las que también estaría siendo víctima la cándida del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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Las amenazas contra de la Espriella

Este capítulo inició cuando el senador Mauricio Gómez Amín denunció en sus redes sociales amenazas contra el candidato de la Espriella, en la misma página que había emitido intimidaciones contra la congresista Paloma Valencia.

La denuncia de Amín iba acompañada de dos pantallazos de publicaciones en la plataforma TikTok que registraba coronas fúneres con la leyenda: “Abelardo de la Espriella, descanse en paz”. Ese mismo perfil hizo una publicación similar con la cara y nombre de la candidata Paloma Valencia.

El senador Mauricio Gómez Amín aseguró en sus redes sociales: “Un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país. Sin embargo, llama aún más la atención el silencio retumbante de Iván Cepeda frente a estos sucesos”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también publicó las amenazas contra Valencia, asegurando que “bandidos cobardes” podrían estar detrás de este hecho. Por eso, le pidió a ciudadanía cuidar a la candidata de su partido y se preguntó por qué las redes sociales permiten este tipo de contenido.

Esa reacción fue compartida por el candidato Abelardo de la Espriella, quien llamó “miserables cobardes” a los responsables detrás de ese tipo de publicaciones, advirtiendo que “así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo”.

En medio de esta preocupante situación, el Gobierno nacional reforzó la seguridad de la candidata Paloma Valencia y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos, para dar con los responsables de esta ola de amenazas que tienen en la mira a dos candidatos férreos de la oposición.