Procurador Gregorio Eljach condena atentado terrorista en Algeciras, Huila: “El terrorismo no nos va a intimidar”

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado con explosivos en Algeciras, Huila, el cual dejó un policía muerto y seis personas heridas.
El jefe del Ministerio Público exigió a las autoridades judiciales y de fuerza pública actuar con la máxima celeridad para capturar a los responsables de esta acción criminal.
El violento ataque sacudió la zona rosa del municipio de Algeciras, afectando directamente a miembros de la Policía Nacional. Ante la gravedad de los hechos, Eljach manifestó su total rechazo hacia los actos que buscan sembrar el miedo en la población civil y vulnerar el orden público.
El procurador expresó su solidaridad y condolencias con la institución policial y con los familiares del uniformado fallecido en el cumplimiento de su deber. De igual manera, extendió su acompañamiento a las familias de los seis civiles y agentes que resultaron heridos tras la detonación del explosivo.
El jefe del ministerio público hizo un llamado urgente y perentorio al Gobierno y a las fuerzas del orden para que redoblen esfuerzos y frenen la ola de violencia que azota al departamento. Según Eljach, resulta indispensable implementar medidas contundentes de protección que garanticen la tranquilidad de los habitantes en el norte del Huila.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condena y rechaza con total contundencia el atentado terrorista perpetrado con explosivos en la zona rosa de Algeciras, Huila.— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 1, 2026
Toda nuestra solidaridad con la @PoliciaColombia, con la familia del uniformado fallecido y con las…
El pronunciamiento concluyó con un contundente mensaje de resistencia ante las amenazas de los grupos armados. “El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos”, enfatizó Eljach, reiterando que la entidad vigilará las acciones para restablecer la seguridad en la región golpeada.
La Policía Nacional confirmó que el patrullero Julián Esmith Castaño López fue quien perdió la vida tras ser atacado cobardemente con un artefacto explosivo, al parecer acondicionado en una motocicleta, mientras adelantaba actividades de registro y control en la zona urbana del municipio.
La institución confirmó que el atentado terrorista dejó dos uniformados y cuatro ciudadanos heridos, quienes reciben atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
¡𝗟𝗨𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 1, 2026
Con profundo dolor, indignación y total rechazo lamentamos el vil asesinato de nuestro 𝗣𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮́𝗻 𝗘𝘀𝗺𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗮𝗻̃𝗼 𝗟𝗼́𝗽𝗲𝘇, quien fue atacado cobardemente con un artefacto explosivo, al parecer… pic.twitter.com/WZBdzGlOed
“En un ataque terrorista y cobarde en Algeciras, Huila, asesinaron a nuestro Patrullero Julián Esmith Castaño López, quien sirvió 20 años a Colombia. Mis condolencias a su familia. No habrá rincón donde los responsables se escondan, los encontraremos y pagarán ante la justicia”, señaló el directo de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera.