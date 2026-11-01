Procurador Gregorio Eljach condena atentado terrorista en Algeciras, Huila: “El terrorismo no nos va a intimidar”

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado con explosivos en Algeciras, Huila, el cual dejó un policía muerto y seis personas heridas.

Atentado con explosivos en Algeciras, Huila, deja tres policías heridos y civiles afectados: autoridades investigan lo ocurrido

El jefe del Ministerio Público exigió a las autoridades judiciales y de fuerza pública actuar con la máxima celeridad para capturar a los responsables de esta acción criminal.

El violento ataque sacudió la zona rosa del municipio de Algeciras, afectando directamente a miembros de la Policía Nacional. Ante la gravedad de los hechos, Eljach manifestó su total rechazo hacia los actos que buscan sembrar el miedo en la población civil y vulnerar el orden público.

El procurador expresó su solidaridad y condolencias con la institución policial y con los familiares del uniformado fallecido en el cumplimiento de su deber. De igual manera, extendió su acompañamiento a las familias de los seis civiles y agentes que resultaron heridos tras la detonación del explosivo.

El jefe del ministerio público hizo un llamado urgente y perentorio al Gobierno y a las fuerzas del orden para que redoblen esfuerzos y frenen la ola de violencia que azota al departamento. Según Eljach, resulta indispensable implementar medidas contundentes de protección que garanticen la tranquilidad de los habitantes en el norte del Huila.

El pronunciamiento concluyó con un contundente mensaje de resistencia ante las amenazas de los grupos armados. “El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos”, enfatizó Eljach, reiterando que la entidad vigilará las acciones para restablecer la seguridad en la región golpeada.

La Policía Nacional confirmó que el patrullero Julián Esmith Castaño López fue quien perdió la vida tras ser atacado cobardemente con un artefacto explosivo, al parecer acondicionado en una motocicleta, mientras adelantaba actividades de registro y control en la zona urbana del municipio.

La institución confirmó que el atentado terrorista dejó dos uniformados y cuatro ciudadanos heridos, quienes reciben atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

“En un ataque terrorista y cobarde en Algeciras, Huila, asesinaron a nuestro Patrullero Julián Esmith Castaño López, quien sirvió 20 años a Colombia. Mis condolencias a su familia. No habrá rincón donde los responsables se escondan, los encontraremos y pagarán ante la justicia”, señaló el directo de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera.