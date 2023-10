Procuraduría suspendió al gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, por ordenar a los funcionarios “conseguir votos donde sea”

En el audio se afirma lo siguiente: “Bueno, el tema aquí es seguir concentrados en Armenia. Del resto me encargo yo con los alcaldes de nosotros. Los quiero ver metidos en Armenia, los municipios a estas alturas a mí me valen verga. Además, los votos de nosotros tienen que salir de donde sea, yo les he dicho como se tienen que mover los secretarios”.