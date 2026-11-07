Productos Ramo denunció amenazas de un “boicot total” en contra de la compañía. Fueron acusados por extorsión

“Por las buenas o por las malas”. Esa fue la sentencia redactada en un correo electrónico que fue enviado a los directivos de la reconocida marca de alimentos Ramo. El remitente es un hombre plenamente identificado e incluido en una denuncia por el delito de constreñimiento ilegal, en medio de una serie de señalamientos contra la compañía por un supuesto maltrato animal.

No fue el único correo electrónico con amenazas contra los directivos de la empresa. El 4 de junio de 2026, desde el mismo remitente se hicieron varias advertencias de un “boicot total, sistemático y permanente” contra Productos Ramo si no eliminaban el “sistema de producción de huevos mediante jaulas en batería”. Es decir, la producción industrial de huevos naturales en una compañía como esta.

La denuncia por injuria y calumnia se acompaña de las certificaciones del ICA en las que confirman que las granjas, señaladas de maltrato animal, cumplen con las condiciones de bioseguridad técnicas y legales. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Las advertencias a Ramo estaban acompañadas de un ultimátum que incluía una supuesta “red de ciudadanos dispuestos a destruir la imagen de la empresa convirtiéndola en un sinónimo de maltrato animal”. Anticipan una campaña de desprestigio en redes sociales, espacios públicos y puntos de venta, y el correo cierra con la sentencia: “Por las buenas o por las malas”.

“En dicho correo electrónico, el remitente manifestó que el supuesto ‘silencio’ de la compañía frente a las exigencias formuladas por los activistas tendría consecuencias para su reputación, afirmando que contaban con pruebas, videos y una red de ciudadanos organizada para emprender acciones coordinadas contra la empresa”, señala la denuncia.

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En otro correo, las advertencias subieron de nivel. Ahora el asunto implicaba un “boicot total, sistemático y permanente” contra la compañía por no cumplir las exigencias que se enumeraron en el mismo correo, que ahora forma parte de los elementos de prueba en la denuncia que conoció SEMANA.

Los señalamientos de maltrato animal contra Productos Ramo terminaron en la Fiscalía y en una diligencia de conciliación sin acuerdo. Pero los abogados de la empresa entregaron al ente acusador las evidencias de algunos hechos que forman parte de la investigación por el delito de constreñimiento ilegal.

Camiseta de un manifestante con la ilustración de una gallina enjaulada y el mensaje “No te metas con nosotras”, usada en la protesta contra las jaulas en batería de Ramo. Foto: Suministrada a SEMANA-API

En el documento se detallan los hechos y la necesidad de una investigación en la Fiscalía. La discusión por el supuesto maltrato animal en las granjas de aves y de proveedores de Ramo superó el escenario de la injuria y la calumnia, no solo por la falta de pruebas, sino por las advertencias estampadas en el correo.

Manifestó que la empresa únicamente tenía dos opciones: acceder a las exigencias formuladas por los activistas o afrontar las consecuencias derivadas de la campaña anunciada. Concluyó el mensaje con la expresión “por las buenas o por las malas”, según la denuncia.

Productos Ramo denuncia penalmente ante la Fiscalía a integrantes de Sinergia Animal por injuria y calumnia, y a Brian Quiroz por presunto constreñimiento ilegal, por la campaña contra las jaulas en batería. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA / A.P.I.

A través de sus abogados, Productos Ramo entregó las evidencias que descartaron los hechos de maltrato animal en las granjas que fueron objeto de reproche. Certificaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y luego de visitas técnicas se confirmó que “el establecimiento reunía las condiciones legales y técnicas para obtener la certificación sanitaria”.

Quienes hicieron denuncias por maltrato animal contra Productos Ramo se defendieron también con una firma de abogados. Insistieron en que las afirmaciones de sus clientes están soportadas en “investigaciones serias y rigurosas”, además de que las pruebas de esas investigaciones serán presentadas en el “momento procesal oportuno”.