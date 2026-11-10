No hay deuda que no se pague, pese al tiempo, las dilaciones y hasta una presunta complicidad de la Universidad del Cauca. Esta es la historia de 11 mujeres que denunciaron al profesor de derecho de este centro académico Milton Javier López García y, luego de muchos años, y hasta el traslado del expediente a Bogotá, por fin, fue condenado a un la destitución e inhabilidad de su cargo por 19 años.

La Universidad de Cauca está muy cuestionada, no solo por los casos de acoso, sino por la expedición de títulos falsos. Foto: Suministradas

La investigación disciplinaria recoge hechos ocurridos entre 2009 y 2023 y da cuenta de las declaraciones de diez estudiantes que denunciaron comportamientos que iban desde comentarios sexuales y burlas sobre sus cuerpos hasta acercamientos físicos no consentidos.

Por si fuera poco, este mismo docente, fue denunciado en febrero de 2024, por golpear a un adulto mayor, de 78, en medio de un pleito judicial.

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El asunto no era acoso simple, el profesor aprovechaba el poder de las notas, así que las estudiantes no solo tenían que soportar el acoso, resultaban obligadas a sus peticiones.

Todo esto ocurrió mientras la Universidad del Cauca no hacía nada, por el contrario las víctimas denuncia la complicidad. Mientras tanto López García se aprovechaba. Según la Procuraduría, dictaba materias que eran prerrequisito para avanzar en la carrera, participaba en exámenes preparatorios y tenía capacidad de incidir en las calificaciones, las faltas y la aprobación de asignaturas.

Esa posición, de acuerdo con la Procuraduría, habría sido utilizada para propiciar encuentros a solas, hacer comentarios de contenido sexual y ejercer presión sobre las estudiantes.

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En todos esos casos, uno de los primeros se remonta a 2016, hace ya 10 años, cuando una estudiante relató que, durante una evaluación de la materia Bienes, el profesor comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia y a preguntarle por su vida personal. La situación se produjo después de que ella tuviera dificultades académicas con la asignatura y necesitara resolver sus problemas de calificaciones y asistencia.

La estudiante contó que el docente buscaba momentos para hablar con ella por fuera de las actividades normales de clase y que los encuentros terminaban siendo situaciones incómodas. En su declaración explicó que, en una de esas ocasiones, el profesor se acercó e intentó besarla.

El problema, se lee en el expediente, no se limitaba a espacios privados. Varias estudiantes señalaron que López García utilizaba nombres de mujeres, referencias sexuales y comentarios sobre la apariencia física como parte de sus explicaciones. Una de las declarantes describió que se sentía incómoda porque el profesor hacía comentarios que terminaban exponiendo a las estudiantes frente a sus compañeros.

La Procuraduría sancionó al docente Milton Javier López García, por las "faltas disciplinarias GRAVÍSIMAS imputadas a título de DOLO". Foto: Pantallazo

Incluso una de las alumnas denunció que el profesor dijo, en medio de toda clase que las mujeres de su región eran “arrechas”, lo que la hizo sentir señalada. De ese tipo eran los comentarios de docente López García.

La situación tenía otra particularidad: las estudiantes aseguraron que el profesor buscaba generar encuentros individuales utilizando como argumento las faltas, notas y evaluaciones que se convertían en motivos para citarlas a su oficina.

Una de las estudiantes contó que tenía apenas 18 años cuando comenzaron los inconvenientes con el profesor. Tenía 14 faltas registradas en una asignatura y, según su relato, López García empezó a citarla para hablar de manera individual.

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El encuentro ocurrió un viernes por la tarde, cuando la facultad estaba prácticamente vacía y la sala de profesores permanecía cerrada. Relató la joven que el docente la miraba el busto y hacía comentarios sobre su apariencia. En uno de esos encuentros, cuando ella intentó retirarse, él se acercó, puso una mano en la pared para impedirle el paso y continuó con comentarios de contenido sexual.

Una tercera estudiante relató que el profesor llegó a utilizar las evaluaciones para propiciar encuentros individuales. Después de un examen, le dijo que necesitaba hablar con ella, pidió a una compañera que se retirara y cerró la puerta. La joven contó que él se acercó, le tocó las piernas y le preguntó por sus calificaciones. Cuando intentó quitarle un libro que tenía entre las manos, insistió en acercarse físicamente. Ella se sintió intimidada y terminó retirándose rápidamente.

La situación llegó a tal punto que varias estudiantes comenzaron a compartir sus experiencias, buscaron ayuda de profesoras y acudieron a las directivas de la facultad. Una de ellas contó que el profesor les hizo comentarios sobre la posibilidad de que sus quejas no prosperaran porque no tenían pruebas.

Por eso, la Procuraduría encontró que las denuncias no correspondían a episodios aislados. En su valoración señaló que existía un patrón de comportamientos reiterados, con comentarios sexuales, chistes de doble sentido, insinuaciones, abrazos y acercamientos físicos, además de actuaciones relacionadas con las notas y las faltas de asistencia.

Un caso que llama la atención por tratarse de un acto sexual violento. Los hechos habrían ocurrido en marzo de 2022, cuando cursaba tercer semestre de Derecho en la Universidad del Cauca. La estudiante tenía dificultades con la materia Bienes y necesitaba revisar el resultado de su habilitación para poder continuar normalmente con sus estudios.

En la imagen se ve, como prueba, el cambio en el sistema académico de la Universidad del Cauca, luego de la reunión con el profesor Milton Javier López García. Foto: Pantallazo denuncia

El profesor López García la citó a su oficina privada, ubicada en el edificio El Prado, en Popayán, bajo el argumento de revisar la nota. La estudiante acudió pensando que se trataba de un asunto académico. Sin embargo, lo que ocurrió allí terminó siendo el centro de una denuncia por acto sexual violento.

En su declaración, la víctima explicó que el profesor cerró la puerta con llave y que ambos quedaron solos. Según su relato, comenzó preguntándole por su origen regional y haciendo comentarios sobre las mujeres de esa zona. La conversación se apartó rápidamente del propósito académico que había motivado el encuentro.

Fue a ella a quien el docente le dijo que las mujeres de su región eran arrechas, cuando ella le comentó que era de Bordo, Cauca.

“La joven empezó a sentirse incómoda. Según contó, el docente se disculpó por su comportamiento y le dijo que era así de confianzudo. Después, mientras seguían hablando, le corrió el cabello hacia un lado, le dio un beso en el cuello y le tocó un seno por debajo de la blusa”, se lee en el expediente.

La víctima explicó que se quedó prácticamente paralizada. No sabía cómo reaccionar y comenzó a buscar la manera de salir de allí. En su declaración contó que inventó que trabajaba como mesera y que tenía que entrar a su turno. Cuando se levantó para tomar el celular, el profesor creyó que estaba grabando y le preguntó si lo estaba haciendo.

La estudiante le mostró el teléfono para demostrarle que no estaba grabando. En ese momento, según su testimonio, el docente intentó besarla nuevamente. Ella echó la cabeza hacia atrás y se apartó. El profesor llegó incluso a tomarle el celular para comprobar lo que le había dicho.

Un elemento adicional en este caso es que además de las alumnas, la coordinadora Claudia García contó que la estudiante había relatado el episodio en una reunión con la profesora María Fernanda Figueroa y el entonces decano Edgar Camacho Godoy. Según su declaración, había acudido a la oficina para revisar su habilitación y que el profesor había realizado acercamientos físicos indebidos.

Para las 11 víctimas se hizo justicia frente al docente Milton Javier López García quien no podrá volver a un aula de clase pública, pero sigue estando en mora la Universidad de Cauca que se hizo la de oídos sordos, por eso, aseguran, seguirán su lucha hasta que se haga justicia.