Prográmese: este es el pico y placa de Medellín para el miércoles 10 de mayo

Para que el mes de mayo no avance con incumplimientos a las normas de tránsito en la ciudad de Medellín y los demás municipios que hacen parte del Valle de Aburrá, debe tener en cuenta la aplicación del pico y placa para vehículos particulares, taxis y motos.

En el caso de este miércoles, 10 de mayo, no pueden circular los carros particulares con placas terminadas en los números 1 y 4 desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en jornada continua.

La restricción incluye camperos, motocarros y cuatrimotos y se hará conforme con el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos aplica con el primer número de la placa.

En Medellín y el Valle de Aburrá están exentos de la restricción los automotores eléctricos, híbridos y a gas y quienes incumplan la misma deben pagar una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que se liquidan en UVT, correspondientes a $523.000 y la inmovilización del automotor.

Durante la semana la medida se aplica en Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí en el sur, Medellín en el centro del valle, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa en el norte, de la siguiente manera:

Lunes: 6 y 9.

Martes: 5 y 7.

Miércoles: 1 y 4.

Jueves: 8 y 0.

Viernes: 3 y 2.

La última modificación al Decreto que adopta la medida, incluye la extensión a las siguientes vías:

Sistema Vial del Río y Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas.

Avenida Las Palmas.

La Iguaná.

Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Regional Occidental (paralela).

Calzada Oriente - Occidente del Puente Horacio Toro, entre los lazos S-W y E-S que le permiten hacer el retorno Sur - Sur del Sistema Vial del Río para tomar La Iguaná hacia el Occidente.

En el caso de los taxis, la variación aplica con base en el último dígito de la placa, con rotación cada dos semanas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., de lunes a viernes, según el decreto 0045 de 2023 expedido por la Alcaldía de Medellín. En este 10 de mayo la restricción corresponde al número 3.

La medida para este tipo de transporte no establece vías exentas y están autorizados para circular sin pasajeros el día de pico y placa, única y exclusivamente, para reparación o mantenimiento del vehículo. Para ello, el conductor debe instalar un aviso, con letra clara y tamaño visible, en la parte trasera del taxi, en el que se comunique que se dirige a estas actividades.

Los automotores que utilicen gas combustible en alguna de las tipologías establecidas por la Ley 2128 de 2021 estarán exentos y deberán contar con inscripción previa, con excepción de aquellos que usan este combustible de fábrica. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos, siempre y cuando el uso de este combustible esté registrado en la licencia de tránsito.

Cortes de agua en Medellín: 15 mil hogares estarán afectados esta semana

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que varios sectores de la capital de Antioquia se verán afectados esta semana por cuenta de interrupciones en el servicio del acueducto.

En los circuitos de Yulimar y Santo Domingo se adelantarán lavados en los tanques de almacenamiento del agua potable. La compañía indicó que esta medida se debe adelantar dos veces cada año, como lo indica el decreto de relacionado con el saneamiento básico.

Así las cosas, entre las 9:00 p.m. del miércoles 10 de mayo y las 3:00 a.m. del jueves 11 de mayo, las zonas donde se contará con el servicio serán:

De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

De calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Incluye 15.349 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).