El comportamiento del clima en Colombia durante las próximas 24 horas estará marcado por una alta variabilidad atmosférica, con predominio de lluvias, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

Pronóstico en las principales ciudades del país con temperaturas y condiciones del día

Según el reporte oficial emitido por Claudia Torres bajo el convenio Ideam -Idiger, las condiciones responden a dinámicas de humedad provenientes del océano Pacífico y a sistemas de inestabilidad que se extienden sobre diferentes regiones del país.

En la región Pacífica, el departamento del Chocó se mantiene como uno de los más afectados por lluvias moderadas a fuertes durante gran parte de la jornada.

En Cauca, Valle del Cauca y Nariño también se esperan precipitaciones constantes, con posibilidad de incrementos de intensidad en la tarde y la noche.

Esto podría generar acumulados importantes de lluvia en cortos periodos.

La región Andina presenta un comportamiento igualmente activo.

En departamentos como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander y Norte de Santander se anticipan lluvias entre ligeras y moderadas, con episodios puntuales de mayor intensidad.

En Cundinamarca, Tolima y Boyacá, las precipitaciones serían más dispersas.

No se descartan que aumenten hacia horas de la tarde y la noche, afectando áreas urbanas y rurales.

En la región Caribe, el pronóstico señala lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Bolívar, Cesar, Córdoba, Atlántico y Magdalena.

Especial atención al sur de Bolívar, donde podrían presentarse eventos de mayor intensidad en la madrugada.

Este comportamiento contrasta con intervalos secos en algunas zonas costeras durante la mañana.

En la Orinoquía, el panorama también es lluvioso, con precipitaciones moderadas a fuertes en Meta, Casanare y Vichada.

En la Amazonía se esperan lluvias persistentes durante la tarde y la noche, especialmente en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Guainía y Amazonas.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantiene condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Tunja tendrá cielo parcialmente nublado, Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades

En las capitales colombianas, el día estará marcado por contrastes entre cielos parcialmente nublados y episodios de lluvia intermitente, con variaciones térmicas significativas según la región.

En Barranquilla, el cielo se mantendrá entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima de 35 °C.

Bucaramanga registrará cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias intermitentes de intensidad ligera a moderada en la tarde y noche, alcanzando una máxima de 27 °C.

En Cali se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante la jornada y una temperatura máxima de 31 °C.

Cartagena tendrá condiciones mayormente secas con cielo parcialmente nublado y una máxima de 33 °C.

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