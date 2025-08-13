Pronóstico del clima: Ideam advierte lluvias en varias zonas para este miércoles, 13 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico de lo que será el clima para las diferentes ciudades este miércoles, 13 de agosto.

Se espera que a lo largo de la jornada haya precipitaciones y alta cobertura nubosa en gran parte de las regiones Pacífico, Caribe (sur), Andina (norte y occidente), Amazonía (norte) y Orinoquía (centro).

Se estiman lluvias en varias zonas del país. | Foto: José Luis Guzman El País

La institución indicó que los mayores acumulados de lluvia se estiman sobre diferentes zonas de los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Sucre y Córdoba.

Asimismo, habrá lluvias de carácter ligero y/o esporádico en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Casanare, Meta, Arauca, Nariño, Boyacá, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Por otra parte, para las islas del Caribe se prevé una jornada con predominio de tiempo seco y cielos de ligero a parcialmente nublados.

En el caso de la ciudad de Bogotá, se pronostica que, al igual que ocurrió en la madrugada, habrá cielos despejados y predominio de tiempo seco, aunque se estima un ascenso paulatino de la nubosidad conforme transcurra la mañana.

Se estima que habrá bastante nubosidad en la capital del país. | Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde, se estima un aumento en la cobertura nubosa, situación que estará acompañada de precipitaciones de ligeras a moderadas en sectores del occidente y norte de la ciudad. Además, se tendrá una temperatura máxima de 19 °C.

Finalmente, en la noche se prevé un gran descenso de la nubosidad y que principalmente haya tiempo seco. No obstante, no se descarta que puedan presentarse algunas lloviznas en el sur y oriente de la capital del país.

Así estará el clima en las principales ciudades