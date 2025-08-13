Suscribirse

Pronóstico del clima: Ideam advierte lluvias en varias zonas para este miércoles, 13 de agosto

Conozca cómo estará el clima en las principales ciudades del país para esta nueva jornada.

Redacción Nación
13 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Ideam indicó cómo serán las condiciones en diferentes ciudades | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico de lo que será el clima para las diferentes ciudades este miércoles, 13 de agosto.

Se espera que a lo largo de la jornada haya precipitaciones y alta cobertura nubosa en gran parte de las regiones Pacífico, Caribe (sur), Andina (norte y occidente), Amazonía (norte) y Orinoquía (centro).

lluvias cali
Se estiman lluvias en varias zonas del país. | Foto: José Luis Guzman El País

La institución indicó que los mayores acumulados de lluvia se estiman sobre diferentes zonas de los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Sucre y Córdoba.

Asimismo, habrá lluvias de carácter ligero y/o esporádico en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Casanare, Meta, Arauca, Nariño, Boyacá, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Contexto: La función del celular que debe activar para recibir alertas del clima y anticiparse a las lluvias intensas

Por otra parte, para las islas del Caribe se prevé una jornada con predominio de tiempo seco y cielos de ligero a parcialmente nublados.

En el caso de la ciudad de Bogotá, se pronostica que, al igual que ocurrió en la madrugada, habrá cielos despejados y predominio de tiempo seco, aunque se estima un ascenso paulatino de la nubosidad conforme transcurra la mañana.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Se estima que habrá bastante nubosidad en la capital del país. | Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde, se estima un aumento en la cobertura nubosa, situación que estará acompañada de precipitaciones de ligeras a moderadas en sectores del occidente y norte de la ciudad. Además, se tendrá una temperatura máxima de 19 °C.

Finalmente, en la noche se prevé un gran descenso de la nubosidad y que principalmente haya tiempo seco. No obstante, no se descarta que puedan presentarse algunas lloviznas en el sur y oriente de la capital del país.

Contexto: Las razones detrás del inusual frío que vive Bogotá en agosto, según el Ideam

Así estará el clima en las principales ciudades

  • Barranquilla: posterior a una mañana con cielos despejados y predominio de tiempo seco, se espera incremente la nubosidad y se presenten precipitaciones en horas de la tarde (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: se pronostica una mañana con tiempo seco, mientras que en horas de la tarde y noche se esperan lloviznas generalizadas (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: son probables precipitaciones en horas de la tarde y noche, luego de una mañana con predominio de tiempo seco (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: se prevé que predomine el tiempo seco en horas de la mañana, y que incremente la nubosidad y la probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: son probables algunas lloviznas esporádicas o chubascos en horas de la mañana, con predominio de tiempo seco en la tarde y probables lloviznas en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).
  • Cali: se espera una jornada con precipitaciones intermitentes en horas de la mañana y de la noche. Para la tarde son probables lluvias más importantes. (T. máx.: 31 °C).

