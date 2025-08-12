Suscribirse

Nación

Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este martes, 12 de agosto

La institución dio a conocer el más reciente reporte de lo que se espera del clima para este día.

Redacción Nación
12 de agosto de 2025, 11:24 a. m.
-
Esto es lo que se espera del clima para las próximas horas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima este martes, 12 de agosto, en las principales ciudades del país.

Según el informe, a lo largo de la jornada se prevé cielo nublado en gran parte del territorio nacional, lo cual estará acompañado de lluvias que tendrán variada intensidad, especialmente se registrarán en las regiones Pacífica, sur de la Caribe, Orinoquia, oriente de la Amazonía, región Insular y norte de la Andina.

Pese al clima asoleado, se espera la presencia de lluvias esporádicas acompañadas de fuertes vientos
Habrá lluvia de variada intensidad en varias zonas del país. | Foto: Getty Images

La institución precisó que los mayores acumulados de precipitaciones se estiman en los departamentos de Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas y Vaupés, así como en el piedemonte llanero y amazónico.

Contexto: La función del celular que debe activar para recibir alertas del clima y anticiparse a las lluvias intensas

Asimismo, en el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé que habrá cielo de parcial a mayormente nublado, además de que hay altas probabilidades de lluvias moderadas.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

En cuanto a la ciudad de Bogotá, el Ideam indicó que durante la madrugada se presentaron condiciones secas con cielo despejado. Este mismo panorama se mantendrá en la mañana, donde estarán condiciones secas con cielo ligeramente nublado, aunque con probables lloviznas en el oriente de la capital.

.
En Bogotá se esperan lluvias en horas de la tarde y noche. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ya para la tarde, se prevé cielo parcialmente cubierto con precipitaciones ligeras en el norte, occidente y suroccidente de la ciudad. Además, se estima que la temperatura máxima estará en 18 °C.

Finalmente, el Ideam señaló que en la noche persistirá la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y lluvias especialmente hacia el occidente de Bogotá.

Contexto: Las razones detrás del inusual frío que vive Bogotá en agosto, según el Ideam

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 34 °C).
  • Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se estima cielo ligeramente nublado y lloviznas especialmente, durante la tarde (T. máx.: 31 °C).
  • Tunja: Se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias dispersas especialmente en la tarde (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada de la tarde y noche(T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias en las tres jornadas mañana, tarde y noche (T. máx.: 28 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamPronóstico del climaClima en Colombia Lluvias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.