Nación
Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este martes, 12 de agosto
La institución dio a conocer el más reciente reporte de lo que se espera del clima para este día.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico de lo que será el clima este martes, 12 de agosto, en las principales ciudades del país.
Según el informe, a lo largo de la jornada se prevé cielo nublado en gran parte del territorio nacional, lo cual estará acompañado de lluvias que tendrán variada intensidad, especialmente se registrarán en las regiones Pacífica, sur de la Caribe, Orinoquia, oriente de la Amazonía, región Insular y norte de la Andina.
La institución precisó que los mayores acumulados de precipitaciones se estiman en los departamentos de Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas y Vaupés, así como en el piedemonte llanero y amazónico.
Asimismo, en el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé que habrá cielo de parcial a mayormente nublado, además de que hay altas probabilidades de lluvias moderadas.
Lo más leído
En cuanto a la ciudad de Bogotá, el Ideam indicó que durante la madrugada se presentaron condiciones secas con cielo despejado. Este mismo panorama se mantendrá en la mañana, donde estarán condiciones secas con cielo ligeramente nublado, aunque con probables lloviznas en el oriente de la capital.
Ya para la tarde, se prevé cielo parcialmente cubierto con precipitaciones ligeras en el norte, occidente y suroccidente de la ciudad. Además, se estima que la temperatura máxima estará en 18 °C.
Finalmente, el Ideam señaló que en la noche persistirá la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y lluvias especialmente hacia el occidente de Bogotá.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 34 °C).
- Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes durante la jornada (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se estima cielo ligeramente nublado y lloviznas especialmente, durante la tarde (T. máx.: 31 °C).
- Tunja: Se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias dispersas especialmente en la tarde (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada de la tarde y noche(T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias en las tres jornadas mañana, tarde y noche (T. máx.: 28 °C).