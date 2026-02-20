Durante las últimas horas, gran parte del país ha registrado lluvias y nubosidad, con mayores acumulados en Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonia.

Max Henríquez advierte qué seguirá después de las fuertes lluvias en Colombia

Lluvias intensas y nubosidad persistente marcan el panorama climático nacional

En las últimas seis horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), registró abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad en amplios sectores del territorio nacional.

Las lluvias más intensas se presentarán en regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonia, donde incluso se observaron tormentas eléctricas sectorizadas.

Los departamentos del sur de César, Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander, así como orientes de Chocó y Nariño, se destacaron por la mayor presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Sectores intermedios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Boyacá experimentaron precipitaciones de menor, pero sostenida, intensidad.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantuvo cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque con probables lluvias ligeras sobre áreas marítimas.

Lluvias y nubosidad marcarán el clima de hoy en Colombia, según el Ideam. Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo en Colombia: lluvias generalizadas y mayores volúmenes de precipitación

Para las próximas 24 horas, el Ideam proyecta un incremento de nubosidad con lluvias de variada intensidad en amplias zonas del país, incluyendo regiones marítimas del Caribe sur y del Pacífico colombiano, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas.

Los mayores acumulados se esperan en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, así como en la región de La Mojana.

En la gran mayoría de los departamentos citados como Bolívar, Córdoba, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas, se estiman lluvias de intensidad variable.

Sectores al sur de La Guajira y al norte y sur de Magdalena y Sucre también podrían registrar precipitaciones, manteniendo la alerta sobre los niveles de humedad en suelos y ríos.

Pronóstico para ciudades principales

Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco; lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).

predominio de tiempo seco; lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 33 °C). Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco; l luvias ligeras a moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).

cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco; l Medellín: nublado con predominio de tiempo seco en la mañana y tarde; lluvias moderadas a fuertes y tormentas sectorizadas en la noche (T. máx.: 24 °C).

nublado con predominio de tiempo seco en la mañana y tarde; lluvias moderadas a fuertes y tormentas sectorizadas en la noche (T. máx.: 24 °C). Tunja: mayormente nublado con lluvias de moderada intensidad y probables tormentas sectorizadas (T. máx.: 17 °C).

mayormente nublado con lluvias de moderada intensidad y probables tormentas sectorizadas (T. máx.: 17 °C). Bucaramanga: en su mayoría estará nublado, con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas sectorizadas (T. máx.: 25 °C).

en su mayoría estará nublado, con lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas sectorizadas (T. máx.: 25 °C). Cali: la mayoría de territorio estará nublado, con lluvias moderadas a fuertes y probables tormentas sectorizadas (T. máx.: 29 °C).

En la capital: nubosidad y lluvias dispersas

En Bogotá, el pronóstico indica que durante la mañana prevalecerán condiciones nubosas con lloviznas en sectores del sur de la ciudad, especialmente en Ciudad Bolívar y Usme.

Para la tarde, un moderado incremento de nubosidad dará lugar a precipitaciones de variada intensidad en localidades dispersas, incluyendo Suba, Engativá y Kennedy, con temperatura máxima estimada de 19 °C.

Durante la noche se prevé predominio de tiempo seco en gran parte de la capital, salvo lloviznas ligeras en sectores puntuales.

Analistas meteorológicos sostienen que esta temporada de lluvias podría mantenerse con elevados volúmenes de precipitación en los próximos días.

Las autoridades han instado a la población a seguir de cerca las actualizaciones del Ideam.