Proponen crear una agencia que atienda exclusivamente a los adultos mayores en Colombia

El candidato al Senado Yefer Vega propuso crear la Agencia Nacional para la Protección, Promoción y Bienestar de las Personas Mayores, con capacidad técnica, operativa y presupuestal propia. Se trata de una de las principales banderas de Vega, número 2 en la lista de Cambio Radical.

Según Vega, actualmente no hay una entidad en Colombia de que se encargue de la atención de los adultos mayores. “Tenemos un problema que no podemos dejar de lado y es que en el Estado no hay una entidad especializada que se ocupe de los temas del adulto mayor, que articule y potencialice las capacidades de dichas personas. Los esfuerzos institucionales son precarios”, le dijo Vega a SEMANA.

La idea de esta propuesta pasa por reconocer a los adultos mayores como sujetos con una condición especial de protección constitucional.

En ese sentido, hay un precedente en la Ley 2055 de 2020, en la que se aprobó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, firmada por los estados miembros en 2015.

Allí se estableció que las personas mayores de los países suscritos son sujetos de derechos como cualquier otro ser humano y que no podrán ser discriminados por esa condición y por ningún motivo. Así mismo, se hizo un especial énfasis en que deben ser protegidos por sus características.

Vega señala que si bien en la Constitución de 1991 están establecidos varios derechos como el de la vida, un trato digno, entre otros; lo cierto es que para la población de la tercera edad en la práctica no se estarían cumpliendo.

“Hay muchos abuelos que están siendo asesinados por sus propios hijos, para quedarse con un rancho, con una pensión, etc. Esto es para garantizarles las libertades y los derechos a esta importante población”, aseguró Vega.

“Vale la pena que se genere una política nacional, una institucionalidad que responda frente a este grupo poblacional. Hoy nos encontramos a un Estado colombiano que no responde. No hay un ente que tenga una política nacional clara”, dijo el candidato al Senado de Cambio Radical.

Agregó que, a pesar de los esfuerzos, las políticas para el adulto mayor no están centralizadas. La idea es que esta agencia haga parte del Departamento de Protección Social (DPS).

Vega explicó que la población mayor de edad ha venido creciendo en los últimos años y esa podría ser una tendencia para las próximas generaciones. Por eso, el candidato al Senado sostuvo que, con la agencia, se les podría dar el lugar que merecen los adultos mayores en la sociedad.

A través de esta entidad se podrían manejar presupuestos y programas de atención.

El objetivo de la agencia, según Vega, sería “reconocer al adulto mayor en su condición y que son sujetos de especial protección constitucional”. Además de “retribuir y dignificar al adulto mayor en Colombia”, sostuvo el candidato.

“Si lo han hecho otros países, ¿nosotros por qué no lo podemos hacer?”, agregó Vega.

Junto a la agencia para el adulto mayor, el exconcejal de Bogotá presentó otras dos propuestas en medio de su campaña.

Una de ellas propone establecer el agua como un derecho fundamental para que haya acceso a este recurso de forma permanente y de calidad para los colombianos. Así mismo, planteó una reactivación económica agropecuaria con la creación de la Agencia Nacional de Comercialización Agrícola con el fin de impulsar a este sector afectado por la pandemia.