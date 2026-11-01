Prostitución, venta de droga y presencia de menores. Lo que encontraron las autoridades en 6 locales que operaban como sindicatos

En la madrugada de este domingo primero de noviembre se realizó un megaoperativo en la localidad de Kennedy, principalmente en los establecimientos comerciales ubicados en el sector de la Primera de Mayo.

Las autoridades sellaron varios locales comerciales en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En medio del operativo adelantado por la Policía, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, se encontró una situación crítica y realmente preocupante.

Muchos de los establecimientos que seguían funcionando en la madrugada, pese a las restricciones establecidas, contaban con un permiso de sindicato.

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En muchos de estos locales se vendía todo tipo de drogas, se ejercía la prostitución y había varias armas de fuego y cortopunzantes.

En algunos establecimientos se encontraron menores de edad.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió sobre la gravedad de la situación y la falta de controles por parte del gobierno anterior para enfrentar la problemática.

“En Bogotá se han identificado 46 establecimientos que operarían bajo presuntas fachadas sindicales. En ellos se estarían realizando fiestas y actividades comerciales disfrazadas de asambleas”, señaló la ministra.

En este sentido, alertó que se podría estar ante “organizaciones que usan la figura sindical organizadas que utilizan la figura sindical para evadir controles”.

López indicó que en el gobierno anterior se dejó un vacío en la regulación frente a este tipo de situaciones.

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“Se dejó que la figura sindical fuera un escudo para la ilegalidad”, indicó. “Defendemos la libertad sindical, pero no su utilización para encubrir actividades ilegales”.

El megaoperativo

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que 200 agentes intervinieron en los establecimientos que operaban bajo fachada sindical.

En estas acciones de Inspección, Vigilancia y Control, señaló el oficial, 24 menores de edad fueron sorprendidos en los establecimientos, al parecer, consumiendo bebidas embriagantes.

#ElGobiernoDeLaVerdad Denunciamos el uso de sindicatos fachada para encubrir actividades ilegales que el Gobierno anterior dejó sin enfrentar. En Bogotá se han detectado 46 establecimientos bajo presuntas fachadas sindicales, con reportes de drogas, prostitución, presencia de menores de edad y porte ilegal de armas. El Gobierno anterior no se articuló con la Policía Nacional ni adoptó medidas para frenar estas prácticas. Hoy, el Ministerio del Trabajo, en cabeza de la ministra Natalia López Fuentes, actúa en coordinación con la Policía Metropolitana y el Distrito de Bogotá para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. La Patria Milagro se construye con verdad, legalidad y firmeza contra la delincuencia. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 1, 2026

Debido a esto, los menores fueron entregados a Infancia y Adolescencia y dejados a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

A seis establecimientos comerciales se les aplicó la suspensión temporal de la actividad económica (entre 10 y 90 días).

Igualmente, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes y se incautaron 12 armas cortopunzantes, una traumática, 44 gramos de tusi y dos frascos de popper. También se inmovilizaron dos vehículos.

Operativo en la Primera de Mayo. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con las investigaciones, estos lugares al parecer llevaban cerca de tres años operando y generaban una renta de 10 millones de pesos mensuales. Con su actividad, afectaban la seguridad del sector al permitir el ingreso de menores y el tráfico de estupefacientes.