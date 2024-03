“Pueden consultar los precios antes de ingresar”: Aeropuerto El Dorado se pronunció ante polémica por desayuno a $157.000

En el registro fílmico, que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales, se ve cuando un joven le pregunta a su novia cuánto dinero tuvo que pagar por la comida. Ante esto, ella muestra una cara de disgusto al tiempo que revela la cifra. “157.000 pesos por un desayuno en El Dorado”, menciona.

Por su parte, el sujeto asegura que con ese pago se fue prácticamente “medio presupuesto” del viaje que tenían planeado. “Somos abundantes, ¿cierto? Pero no tanto”, agrega.

¿Qué dijo el Aeropuerto El Dorado?

La reacción de los usuarios

El video empezó a circular rápidamente por las redes sociales y los internautas no dudaron en comentar para expresar su opinión frente a lo que sería un nuevo caso de abuso relacionado con los precios en los establecimientos comerciales al interior de la terminal aérea.

Algunos aprovecharon para señalar que esta es otra situación más de excesos en los precios en este sitio. “Los precios en el aeropuerto son tema de cada mes. Se sabe que es una zona con costos altos como la 93 o la T. Lo más sensato es mirar los precios antes de consumir para no estar sorprendidos”, escribió un usuario.

Asimismo, otras personas criticaron a la pareja al indicarle la importancia de revisar los valores o preguntar antes de hacer el respectivo pedido, ya que de esta forma evitan que les cobren montos de los que no estén informados. “¿Y es que no podían preguntar los precios antes?”, y “existe la carta de precios para que no se sorprendan”, fueron algunos de los comentarios.