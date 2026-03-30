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“¿Qué estarán haciendo con nuestros datos y los de nuestras familias?”: militares, preocupados por caso del general Huertas

El general es el actual comandante de Personal del Ejército (Coper).

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 2:31 p. m.
El caso del general Juan Miguel Huertas preocupa a militares activos
El caso del general Juan Miguel Huertas preocupa a militares activos Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las polémicas en torno al general Juan Miguel Huertas, al frente del Comando de Personal, siguen generando escándalo dentro del Ejército.

Militares de diferentes grados, desde suboficiales hasta oficiales, le aseguraron a SEMANA que están preocupados por la permanencia del general Juan Miguel Huertas como comandante del Comando de Personal del Ejército (Coper).

De acuerdo con los uniformados, quienes pidieron reserva de su identidad, su preocupación radica en los escándalos que han sacudido al general Huertas, por presuntos nexos con grupos criminales, como es el caso de alias Calarcá.

Los combates se presentaron en diferentes momentos del pasado domingo 26 de octubre en las zonas rurales de estos dos municipios nortecaucanos.
Militares preocupados por permanencia del general Juan Miguel Huertas en el Ejército. Foto: Francisco Calderón
El expediente por falsos positivos del general (r) Juan Miguel Huertas, a quien el presidente Gustavo Petro reintegraría al Ejército

Uno de los integrantes del Ejército que habló con SEMANA aseguró que el general Huertas tiene acceso a toda la información del personal de la institución militar.

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“Mi general Huertas tiene acceso a toda la información sobre los comandantes de las unidades. También puede tener información sobre nuestras familias”, indicó uno de los militares que expresó su preocupación.

Así mismo, señaló que les genera asombro el silencio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, frente a lo que está ocurriendo dentro del Ejército con el mencionado general.

Juan Miguel HuertasGeneral en retiro
El general es el actual comandante de Personal del Ejército (Coper). Foto: FACEBOOK LA VOZ DEL RIO ARAUCA

“El Coper maneja las bases de datos y la ubicación de todos y de las familias”, dijo otro de los uniformados, indignado por lo que está ocurriendo dentro del Ejército.

Es de recordar que el caso del general Huertas está lleno de polémicas, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara que fuera reintegrado al Ejército.

SEMANA reveló el expediente que tiene el general Huertas en la Justicia Especial para la Paz por un caso de posible falso positivo.

“Este despacho asumió el conocimiento del trámite de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Miguel Huertas Herrera, abriendo a pruebas su asunto, para lo cual requirió al mencionado ciudadano aportar la documentación que diere cuenta de su calidad de miembro del Ejército Nacional”, reveló SEMANA.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que entre los temas que propondría en una eventual asamblea constituyente están las reformas sociales que, según él, “fueron bloqueadas”.
El presidente Gustavo Petro ha defendido al general Huertas, pese a su escándalo sobre presuntos nexos con Calarcá. Foto: PRESIDENCIA

Luego se conocieron los presuntos nexos con la estructura de alias Calarcá, tras una investigación de Caracol Televisión.

La compleja situación del alto mando militar desencadenó su suspensión durante tres meses por parte de la Procuraduría; sin embargo, tras cumplir la sanción, el general fue reintegrado a sus funciones en el Ejército como comandante de Personal.