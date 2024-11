¿Qué hay detrás de la guerra fría de Iván Duque y la ONU?

Aunque el presidente Iván Duque tildó las recomendaciones del documento como una "intromisión" a la soberanía de Colombia, durante el Taller Construyendo País que lideró en Apartado (Antioquia) manifestó que mantiene una relación respetuosa, enfocada en generar proyectos a favor de la nación" y que las palabras que había pronunciado unos cuantos días antes no estaban dirigidos a toda la organización.

El problema, sin embargo, es que con el paso de los días se conoce un nuevo frente de discusión entre el gobierno y la ONU que estarían apuntando a replantear la presencia del organismo multilateral en Colombia. “El presidente debería revisar la relación de Colombia con la ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH”, dijo Ernesto Macías en su cuenta de Twitter.

A su turno, desde Nueva York el organismo multilateral manifestó que "la cooperación no solo se materializa a través de programas y proyectos sino también a través de evaluaciones sobre temas de interés nacional, de acuerdo con los diferentes mandatos aprobados". Ahora los informes emitidos por las diferentes agencias u oficinas no son vinculantes. Es decir, los gobiernos están en pleno derecho de admitir o no las recomendaciones suscritas.

¿Qué esconde la guerra fría de Iván Duque con la ONU?, ¿Si no es una política de gobierno por qué hay enfrentamientos en tantos frentes diplomáticos?, ¿Qué quiere cambiar el Gobierno del informe que presentará Michel Forst el 4 de marzo? y ¿Por qué el gobierno no facilitó la visita del relator especial de derechos humanos?, son algunos de los interrogantes que resolverán los invitados.

No se pierda esta noche a las 8:00 P.M. en Semana en Vivo. Cristina Castro, editora general de SEMANA, debatirá con Juanita Goebertus, representante por el partido Alianza Verde; Edward Rodríguez, representante por el Centro Democrático; Roy Barreras, senador del Partido de la U, el abogado Iván Cancino y la periodista Camila Restrepo o que está pasando.

Participe en Twitter con @Semanaenvivo, @cristinacastrop y @RevistaSemana con el hashtag #SacarLaONUEs

El programa se puede ver vía streaming por Semana.com, Facebook Live, la página de Semana en vivo y en YouTube de Revista Semana.