¿Qué opina María Isabel? Cumbre gremial en Palacio

Todos resaltaron que el tono fue supercordial, porque ni más faltaba que los gremios privados terminen peleando con el presidente de la República y se dejen clasificar con como enemigos del Gobierno, no. Pero prueba de que no salió tan bien la reunión es que se habló mucho y no se concretó nada.

A su vez, los empresarios plantearon preocupados la necesidad de una reactivación económica y una salida para bajar las tasas de interés que son potestad del Banco de la República y no del presidente, aunque su ministro de Hacienda tenga asiento en su junta. En resumen, que no son enemigos, okay; pero no significa que en este momento no estén enfrentados: tienen intereses distintos. Que pudieron expresarle sus preocupaciones al presidente, okay; pero que soluciones no hubo, no se les propusieron. Y que “mucho tilín tilín y pocas paletas”.