¿Qué opina María Isabel? Decreto de yerros

Resignación porque es una cifra que no da para exhibir orgullo, pero triunfo, porque al no ser un crecimiento negativo, por pobre que este sea, Colombia no cae aún en una recesión, por fortuna. Pero la situación coincide con el reciente escándalo, parado por las voces sensatas que se hicieron escuchar en el país, como las de los exministros de Hacienda y expertos que lograron, pues, ponerle freno al Gobierno en sus intenciones de apropiarse el presupuesto nacional en 13 billones de pesos para invertirlos en hacer política.