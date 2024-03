¿Qué opina María Isabel? El director de Planeación admite que no se le dan las matemáticas

¿Qué estará opinando María Isabel hoy, miércoles 6 de marzo, en SEMANA?, pues la opinión gira en torno a la tapa de las tapas. Y con ello me refiero a la colocación de las nuevas fichas del petrismo en el Gobierno que dan un viraje de esta administración de la tecnocracia al activismo, pues el polémico nuevo director de planeación Alexander López además de reconocer que no es economista admite que las matemáticas le dieron muy duro, afirmación con la que francamente yo me solidarizo, porque yo misma sufro de esa dolencia.