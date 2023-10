¿Qué opina María Isabel? Hablan racimos de exministros

La primera carta fue la del grupo de los exministros de Minas y Energía ante la alarma que indica que en medio de la gestión del actual Gobierno sobre el tema energético, que ha sido caótica, no se descarta que termine en un momento dado con un apagón. Incluso, la procuradora Margarita Cabello, ni siquiera descarta que el apagón pueda coincidir fatídicamente con el evento electoral del próximo 29 de octubre, lo cual ya llenaría de ilegitimidad y de sospechas la transparencia de las elecciones regionales con las graves consecuencias sociales que esto pueda generar en el país.

Además de las críticas por el aumento de las tarifas, se suma las deficiencias en la prestación de los mismos, especialmente por los constantes cortes que se presentan en los mismos. (Photo by Luis Morillo/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images