¿Qué opina María Isabel? La manía de cambiar los nombres

Entre los muchos ejemplos presentó dos: el primero, el Ministerio de Cultura ya no se llama así de sencillo Ministerio de Cultura, sino ministerio de las culturas, las artes y los saberes. A pesar del rimbombante nombre del nuevo Ministerio de la Cultura, pues ha durado a céfalo gran parte de este Gobierno hasta que -finalmente- la vacante se llenó con un buen hombre, que parece muy competente, Juan David Correa, pero él ahora también defiende otro cambio de nombre.

El del Día de la Raza que ya no se llamará así, porque los defensores del cambio opinaron que se nos quedó estrecho. El Congreso ya aprobó el tercer debate de la bobada de cambiarle el nombre al ‘Día de la Raza’ por el de ‘Día de la diversidad étnica y cultural’, que se conmemora cada 12 de octubre.

El 12 de octubre ya no es el Día de la Raza: Mincultura | Foto: Ministerio de Cultura

Según el ministro el término raza, pues es utilizado en Colombia dizque para dividir y discriminar, pero no hay duda que Colombia está conformada por diversas razas y reconocer eso no tiene porque ser discriminatorio para nadie, entonces el ministerio de las culturas, las artes y los saberes aspira conmemorar el próximo 12 de octubre el Día de la diversidad étnica y cultural ellos en cuanto al aspecto estético de un cargo con tanto trabajo por delante para hacer, que ahora se celebrará el día de la diversidad étnica y cultural que ignoramos en qué va a cambiar lo que se conmemoraba cuando se llamaba Día de la Raza.

No nos engolosinemos con esas bobadas, es como si por haberle cambiado el nombre al ESMAD por ‘unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden’ (UNDMO) las cosas vayan a cambiar. No obstante, haberlo rebautizado al ESMAD sigue actuando como antes cuando las circunstancias de manifestaciones o distintas situaciones afecten el orden público.

| Foto: Archivo Particular

Atención: se agravó el estado de salud del policía del Esmad, al que le cayó una papa bomba en medio de fuertes disturbios en la U. Nacional. | Foto: Archivo Particular

Como el presidente no pudo prescindir de sus servicios, como lo había prometido en campaña, se resignó al cambio de nombre y de uniforme con la idea de que la mitad del rebautizado contingente primero trate de dialogar con los manifestantes violentos y vándalos y si no se puede que actúe el ESMAD o el ex ESMAD como siempre lo ha hecho.