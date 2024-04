¿Qué opina María Isabel? La oscuridad de las grabaciones entre Benedetti y Merlano

“A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”, fue la advertencia que le hizo Merlano a Benedetti, quien le dijo a la excongresista que el presidente Petro ya conocía el caso. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA / PRESIDENCIA

Pero las conversaciones con la Merlano sugieren algo aún más oscuro. Ella amenaza directamente al presidente Petro con contar todo lo que sabe si le extraditan a Colombia. Efectivamente, Merlano, aunque no extraditada, sí fue deportada, pero hasta ahora se ha limitado a pedirle al mandatario respeto por su vida y la de su familia y no sabemos si le está contando algo a la justicia, porque a la opinión pública hasta ahora no.

Su frase textual fue “a mí me extraditan de manera sorpresiva y juro por Dios que llego a Colombia y saco toda la artillería y comienzo a atacar”, a lo que Benedetti responde,”ya lo dije”, y a lo que Merlano añade “le sacó toda la artillería y le sumo los votos que le restarían para que perdieran, yo no le tengo miedo.“

Es decir, el despliegue idiomático fue total. No se ahorró palabra, pero no la única conversación adornada de tal forma es esta, a Laura Sarabia también la llama hp, pero comenta que ahora se siente el miembro viril, con su correspondiente palabra directa y la frase estrella de Benedetti, “si me están grabando me vale mondá”, porque yo he agotado ya todo el código penal, lo que perdón, pero suena como una muy delicada confesión ¿no?