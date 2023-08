¿Qué opina María Isabel? La respuesta que nos debe Otty Patiño

A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 14 de agosto en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a que lo correcto era que el quinto ciclo de diálogos con el ELN no se realizará en Venezuela, habida cuenta que los planes denunciados para asesinar al fiscal Barbosa por parte de ese grupo guerrillero habrían sido planeados desde territorio venezolano.

Y su canciller trató de estas denuncias con desprecio y opinión que parecían más bien como un saboteo a las conversaciones de paz. De manera que, lo mejor habría sido repetir en México o irse para Cuba, o lo que sea, pero en Venezuela no, porque es una falta de respeto, además con el fiscal.

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, fue uno de los máximos dirigentes del M-19. | Foto: afp

Lo más insólito es que la denuncia del fiscal sobre el supuesto plan del ELN para atentar contra su vida, no se va a decir sobre ese plan ni mu, en este ciclo, porque quién sabe quién lo decidió así, no se va a tocar en la agenda. Según Otty Patiño, el jefe negociador del gobierno, el mecanismo de monitoreo, que no se ha dejado ver ni notar todavía a pesar de las denuncias del ejército de violaciones al cese al fuego, ya tiene el tema del atentado contra el fiscal en su agenda.

Y que ya hay un pronunciamiento del organismo, le dijo a El Tiempo, que no conocemos y luego dice Otty la siguiente barbaridad: “el atentado no existe porque no se ha producido”. Claro Otty, los atentados primero se planean y luego pasan a la etapa de concreción y hasta que no se cometa el asesinato, pues el atentado continúa planeándose y en eso consiste la denuncia precisamente.

El fiscal Francisco Barbosa ha denunciado un plan de atentado en su contra. | Foto: juan carlos sierra-semana

Enseguida dice Otty algo parecido a lo del jovenzuelo Danilo Rueda comisionado de Paz, que como el ELN niega categóricamente que existe el plan eso debilita aún más ese hecho, es decir, que se le debe creer primero el ELN y después si acaso al Ejército y al Fiscal.

Al final el jefe de la delegación trata de enderezar sus declaraciones diciendo que lo que toca es indagar dada la gravedad del asunto, porque si es verdad uno empieza a decir ¿a qué está jugando el ELN? Esperamos Otty que usted nos pueda dar esa respuesta.

Además de los de Santa Lopesierra y el Turco Hilsaca, también bailaron en eventos de la campaña petrista en el Casanare los dineros de alias El Sobrino, hoy condenado por narcotráfico a 15 años de prision. ¿Será que algún día la campaña va a poder liberarse de las denuncias de tanto dinero raro que viene apareciéndole en sus operaciones logísticas? De pronto sí sirvieron las visitas a los capos en las cárceles..

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes, 14 de agosto, en SEMANA? pues la opinión gira en torno a la denuncia de anoche del Canal Caracol de nuevo sobre unas platas que un narco conocido como alias “El Sobrino” capturado en 2022, invirtió en financiar varios eventos de la campaña Petro presidente en el Casanare.

Y digo de nuevo, porque si por algo se caracterizó esa campaña es porque como en el caso de Nicolás Petro, se invirtieron dineros de dudosa procedencia en eventos que en la gerencia central de la campaña en manos del señor Ricardo Roa, nunca se dieron cuenta en ese sector oficial de la campaña, nunca notaron que hubiera unos eventos que estaban siendo financiados con dineros que no provenían del sistema central financiero de la campaña y que tampoco conocidos desautorizaron o rechazaron.

'Noticias Caracol' hizo investigación relacionada a narcotraficante y la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. | Foto: Fotograma 'Noticias Caracol en vivo' / Canal de YouTube de 'Noticias Caracol'

Pero los eventos del Casanare se transmitieron hasta por redes sociales más aún, denuncia el Canal Caracol, que el cierre de campaña en mayo de 2022 se realizó en una lujosa casa en la que precisamente fue capturado semanas después alias “El Sobrino” hoy condenado a 15 años de cárcel.

Cierre campaña Gustavo Petro Bogota Plaza de Bolivar 22 mayo 2022 | Foto: Esteban Vega

Según caracol, incluso su esposa Sandra Navarro, era integrante de la Colombia humana e hizo parte de los comités de la campaña Petro y hasta este año figuró con su hermana en las actas del partido. Y según parece por la información de Caracol, sí existían vínculos cercanos de la pareja con algunos dirigentes políticos a nivel central de la Colombia humana cuya prueba surge de conversaciones telefónicas interceptadas.

El noticiero nunca dice que el candidato Petro hubiera estado en los ‘foforros’ de cierre de campaña, pero algunas de esas conversaciones telefónicas se adelantan con un señor Fabio Vargas que aparece retratado con dos ministros actuales como son Susana Muhamad y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

En esas conversaciones él reconoce que sí entraron dineros del clan familiar de alias “El Sobrino” cuya inocencia defiende bajo su fachada de empresario arrocero. Vargas que sí está reconocido por la campaña como vocero, de hecho ahí están las fotos, reconocen en una conversación telefónica que Sandra Navarro y su hermana Angélica llegaron a Colombia humana e hicieron su “aporte” entre para la presidencia para hacer proselitismo político en pro de un candidato y para “si sirven cierto”-dice el señor Vargas.

Colombia ha buscado mantener una estrecha relación con Estados Unidos | Foto: AP

Es tan claro, según el informe especial de Caracol, que la esposa del capo estaba dentro de los comités de la economía humana sin haber encendido las alarmas del partido, que su esposo el capo de la mafia apoyó de frente, la campaña de Petro y que sus aportes fueron claves en la operación logística en el Casanare.

Ante esta información, el presidente de Petro tuiteó furibundo amenazando a Caracol con denuncias legales. Dice que nunca pensó que llegara a tanta bajeza y exigió rectificar la información con el argumento de que él nunca estuvo en manifestaciones, lo cual no dijo el canal y nunca recibió aportes de nadie en casa de nadie lo cual tampoco dijo el canal. Y que Sonia Navarro no era la persona encargada de la campaña. Hasta le pide la FLIP Fundación para la Libertad de Prensa que intervenga como lo ha hecho en casos a favor de la protección del periodista.